از جمله اخبار این هفته خوزستان ، افزایش تولید میگو ، ساخت پایانه های مکانیزه غلات در بندر امام خمینی است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به گفته مدیر کل دامپزشکی خوزستان تاکنون بیش از ۲ هزار و ۲۹۰ تن میگو در استان تولید شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تن این میزان افزایش یابد.

ساخت چهار پایانه مکانیزه غلات در بندر امام خمینی از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است که با پیشرفت مناسبی در حال اجراست و تاکنون ساخت یک پایانه از این طرح‌ها به اتمام رسیده است.

رتبه برتر خوزستان در تولید محصولات باغی در کشور و صلح و سازش در ۲۱ پرونده خانوادگی و اجتماعی توسط صلح یاران خوزستانی از دیگر اخبار خوب این هفته استان خوزستان است.