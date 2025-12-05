پخش زنده
ترکیب تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس برای دیدار هفته دوازدهم لیگ برتر ایران اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال پرسپولیس در دربی ۱۰۶ پایتخت در چارچوب رقابتهای هفته دوازدهم لیگ برتر ایران، امروز از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک میزبان تیم فوتبال استقلال خواهد بود.
با نظر اوسمار ویرا سرمربی پرسپولیس و ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال ترکیب اولیه سرخابیها برای برپایی این دیدار مشخص شد که به شرح زیر است:
ترکیب پرسپولیس:
پیام نیازمند، حسین کنعانی زادگان، مهرداد محمدی، مرتضی پورعلی گنجی، امیدعالیشاه، سرژ اوریه، میلاد سرلک، محمد عمری، سروش رفیعی، اوستون اورونوف و علی علیپور
ترکیب استقلال:
آنتونیو آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقینیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، مونیر الحدادی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان