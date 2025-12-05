

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛حاجیه قنبرتاج سوری بانوی مؤمنه،وارسته و سرافراز و مادر شهید والامقام جهانشاه آزادبخت و دو جانباز سرافراز پس از سالها رنج دوری به فرزند شهیدش پیوست.



مراسم تشییع و تدفین پیکر، مرحومه حاجیه قنبرتاج سوری، فردا شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ بعدازظهر در قبرستان سه‌آسیابه روستای آزادبخت کوهدشت برگزار می‌شود

شهیدوالامقام جهانشاه آزادبخت متولد یکم شهریور ۱۳۴۵ در شهرستان کوهدشت و دوم خرداد ۱۳۶۵، در عملیات حاج عمران عراق به شهادت رسید و پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و نوزدهم خرداد ۱۳۷۳، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در پیامی درگذشت مادر شهیدوالامقام جهانشاه آزادبخت و مادر مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان را تسلیت گفت. در این پیام آمده است: