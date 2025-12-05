پخش زنده
حاجیه قنبرتاج سوری مادر شهید جهانشاه آزادبخت دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛حاجیه قنبرتاج سوری بانوی مؤمنه،وارسته و سرافراز و مادر شهید والامقام جهانشاه آزادبخت و دو جانباز سرافراز پس از سالها رنج دوری به فرزند شهیدش پیوست.
مراسم تشییع و تدفین پیکر، مرحومه حاجیه قنبرتاج سوری، فردا شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ بعدازظهر در قبرستان سهآسیابه روستای آزادبخت کوهدشت برگزار میشود
شهیدوالامقام جهانشاه آزادبخت متولد یکم شهریور ۱۳۴۵ در شهرستان کوهدشت و دوم خرداد ۱۳۶۵، در عملیات حاج عمران عراق به شهادت رسید و پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و نوزدهم خرداد ۱۳۷۳، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.
روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در پیامی درگذشت مادر شهیدوالامقام جهانشاه آزادبخت و مادر مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان را تسلیت گفت.
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ
الَّذِینَ اِذَا اَصَابَتْهُم مُّصِیبَهٌ قَالُواْ اِنَّا لِلّهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعونَ
جناب آقای مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان
با کمال اندوه و تأثر، رحلت والده گرانقدر حضرتعالی، مرحوم«حاجیه قنبرتاج سوری»، بانوی مؤمنه، وارسته و سرافرازی که خداوند افتخار مادری یک شهید والامقام و دو جانباز سرافراز را به او عطا کرده بود، موجب تألم و تأسف عمیق خانواده بزرگ بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان شد.
آن مادر بزرگوار، سالهای عمر خویش را با ایمان،صبر و نجابت در تربیت فرزندانی مجاهد،خدوم و سربلند سپری کرد و در تحمل دوری فرزند شهیدش،شهید والامقام«جهانشاه آزادبخت»،نمونهای درخشان از استقامت مادران شهیدپرور این میهن بود؛مادری که اکنون پس از سالها دلتنگی، با آرامش و افتخار به فرزند شهیدش پیوست.
بدون تردید، فقدان چنین بانویی که آثار تربیت الهیاش در وجود فرزندان رشیدش متجلی است، ضایعهای جانسوز برای خاندان محترم آزادبخت و جامعه ایثارگری استان لرستان به شمار میرود.
ادارهکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، ضمن ابراز همدردی صمیمانه با حضرتعالی و خانواده معزز، از درگاه خداوند کریم برای آن بانوی فداکار علوّ درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان گرامی صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینماید.