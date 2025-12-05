به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ آلپ بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در اظهاراتی گفت: قرارداد در شرف انقضای واردات گاز از روسیه را به مدت یکسال تمدید کردیم.

واردات گاز ترکیه از روسیه تحت قرارداد‌های چند ساله از دو خط لوله موسوم به بلو استریم (جریان آبی) و ترک استریم از فوریه ۲۰۰۳ و ژانویه ۲۰۲۰ آغاز شده است و از این طریق حدود ۴۲.۲۷ درصد از گاز مورد نیاز ترکیه تآمین می‌شود.

وی با اشاره به برنامه ترکیه برای سرمایه گذاری در تآسیسات بالادستی تولید گاز در آمریکا و خریداری هزار و ۵۰۰ محموله ال ان جی در مدت ۱۰-۱۵ سال گفت: از این طریق قصد داریم ترکیه را در برابر افزایش احتمالی قیمت انرژی مصون نگه داریم. گفتنی است، آمریکا سال گذشته میلادی با ۷.۹۵ درصد به پنجمین تامین کننده گاز مورد نیاز ترکیه تبدیل شده است.

بایراکتار با اشاره به واردات گاز از ایران گفت: قرارداد واردات ۱۰ میلیارد مترمکعبی از ایران در ژوئیه سال ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد و مذاکراتمان برای تمدید این قرارداد ادامه دارد.

وی افزود: بخشی از مذاکراتمان با ایران را موضوع مبادله گازی با ترکمنستان تشکیل می‌دهد.