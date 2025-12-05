خشکسالی و بحران آب در پاکستان
خشکسالیهای طولانی و کاهش ذخایر آبی بحران آب را به یکی از پیچیدهترین چالشهای ملی پاکستان تبدیل کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
، بر اساس گزارشها، بیش از ۶۰ درصد ذخایر آبی این کشور در پایینترین سطح خود قرار دارند و مناطق زیادی هنوز با کمبود شدید آب شرب مواجه هستند. در عین حال، بارندگیهای ماههای گذشته سبب سیلابهای گسترده شدهاند، اما کمبود زیرساختها برای ذخیره و مدیریت این آبهای فراوان، مانع استفاده پایدار از آن شده است.
کشاورزان و ساکنان مناطق شهری، هر دو با پیامدهای این شرایط مواجه هستند: خشکسالی محصولات کشاورزی را تهدید میکند و سیلابها زندگی و داراییها را به خطر انداختهاند.
کارشناسان محیط زیست میگویند این وضعیت نتیجه تغییرات اقلیمی و مدیریت ناکافی منابع آب است. پاکستان قادر نیست بارشهای شدید را ذخیره کند و در عین حال با کمبود منابع در فصول خشک روبهروست.
در مناطقی از پاکستان مردم مجبورند مسافتهای طولانی برای دسترسی به آب طی کنند، و صنایع و نیروگاهها نیز با تهدید کمبود آب مواجه هستند. مسئولان تاکید میکنند که سرمایهگذاری در سدها، شبکههای آبیاری مدرن و آموزش عمومی برای صرفهجویی در مصرف، تنها راه مقابله با این بحران است.
مصاحبه مسئول:
بحران آب در پاکستان، تلفیقی از خشکسالی، سیلاب و تغییرات اقلیمی است؛ زنگ خطری برای همه مردم این کشور. اگر امروز اقدام جدی برای مدیریت منابع آب نشود، کنترل این معضل با چالش های خطرناکی روبرو خواهد شد.