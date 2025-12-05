به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه گفت: مسئله خاک با وجود نقش حیاتی آن در امنیت غذایی، در سایه تکثر بحران‌هایی همچون بحران آب و هوا مغفول مانده است و امروز خاک به یکی از اولویت‌های اصلی کشور تبدیل شده است.

کریم خضری در سخنرانی خود در دهمین کاروان ترویجی و بهره‌وری کشاورزی که با حضور مسئولین و جمعی از کشاورزان و باغداران برگزار شد، با اشاره به اهمیت حیاتی خاک اظهار داشت: حفظ سلامت خاک، پیش‌نیاز توسعه پایدار کشاورزی و تضمین امنیت غذایی نسل‌های آینده است.

خضری با اشاره به قانون حفاظت از خاک افزود: هرچند این قانون عمدتاً خاک‌های کشاورزی را پوشش می‌دهد، اما در پرتو اجرای همین قانون می‌توان به صیانت مؤثر از خاک و جلوگیری از آلودگی‌های آن امیدوار بود. وی تأکید کرد که اجرای دقیق این قانون می‌تواند بسیاری از تهدیدات پنهان و تدریجی علیه خاک را کنترل و مدیریت کند.