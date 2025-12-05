به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت‌الاسلام سید مهدی هدایتی امام جمعه شهرستان تنکابن در مصلی شهید بهشتی با اشاره به جایگاه زن در اسلام و نقش‌آفرینی بانوان در جمهوری اسلامی، رسانه‌ها را به مراقبت در برابر ترویج فرهنگ غربی فراخواند.

وی گفت: زن مسلمان در جمهوری اسلامی نشان داده است که می‌تواند مدیری لایق در خانه، نقش‌آفرینی مؤثر در جامعه، پیشتاز در عرصه علم و فناوری و حافظ ارزش‌های اسلامی و خانوادگی باشد و این الگوی متعالی پاسخی محکم به ادعا‌های فرهنگ غرب است.

امام جمعه تنکابن با تأکید بر اینکه رسانه‌ها باید مراقب باشند تا عاملی برای ترویج تفکر غلط غربی‌ها نشوند، افزود: رسانه‌های داخلی نباید در موضوعاتی، چون حجاب و همکاری زن و مرد، سخنان غربی‌ها را تکرار کنند بلکه باید نظریه افتخارآمیز اسلام را ترویج دهند.

به گفته او، اگر این نظریه بزرگ و کارساز اسلام در مجامع جهانی مطرح شود، بسیاری از مردم دنیا به اسلام گرایش پیدا خواهند کرد.

حجت الاسلام هدایتی با اشاره به اینکه دشمنان همواره با جنگ‌ها و آشوب‌ها مانع ترویج اسلام شده‌اند، خاطرنشان کرد: کوتاهی ما در معرفی اسلام به جهان نیز مزید بر علت بوده است و باید به جای پرداختن به مسائل جزئی و اختلافات داخلی، به ترویج اسلام در سطح جهانی بپردازیم.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به موضوع بنزین پرداخت و گفت: بنزین در ایران تنها یک حامل انرژی نیست بلکه ستون اصلی اقتصاد، سیاست عمومی و رفتار اجتماعی کشور به شمار می‌رود. قیمت‌گذاری یارانه‌ای طی دهه‌ها موجب مصرف غیرواقعی و شکل‌گیری شکاف عظیم میان قیمت واقعی و قیمت عرضه شده به مردم شده است.

امام جمعه تنکابن با بیان اینکه هزینه واقعی هر لیتر بنزین ۲۳ هزار تومان است، اما مصرف‌کننده تنها سه هزار تومان پرداخت می‌کند، افزود: روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود که دولت برای آن حدود پنج هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند؛ رقمی که فشار سنگینی بر بودجه و اقتصاد کشور وارد می‌سازد.

وی اصلاح قیمت بنزین را اجتناب‌ناپذیر دانست و تأکید کرد: اگر این اصلاح بدون اعتمادسازی، شفاف‌سازی و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، منجر به نارضایتی خواهد شد؛ اما با طراحی صحیح مرحله به مرحله می‌تواند به عدالت اجتماعی و پایداری اقتصاد کشور کمک کند.

حجت الاسلام هدایتی در پایان با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره پرهیز از اسراف در کالا‌های اساسی همچون بنزین، آب و نان گفت: مصرف بی‌رویه انرژی تهدیدی علیه امنیت ملی و سفره مردم است و اسراف عاملی برای تضعیف کشور و کمک ناخواسته به دشمن خواهد بود. بازوی اصلی مبارزه با اسراف اقتصاد مقاومتی، مشارکت مردمی و مدیریت هوشمند منابع است.