به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با اشاره به فرا رسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو گفت: دانشجویان در کنار علم آموزی و کمک به پیشرفت کشور به عنوان قشری مطالبه‌گر همواره در خط مقدم دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و مقابله با انحرافات ایستاده اند.

آیت الله غفوری در ادامه به نقش خانواده در تربیت اسلامی فرزندان پرداخت و گفت: والدین در برابر تربیت صحیح فرزندان مسئول اند.

امام جمعه کرمانشاه افزود: نخستین تاثیر پذیری فرزندان از کانون خانواده شکل می گیرد و بنابراین پدر و مادر بهترین الگوی رفتاری برای فرزندان هستند.

خطیب جمعه کرمانشاه در ادامه با تبریک ولادت فاطمه زهرا (س) به تشریح جایگاه بانوان در دین مبین اسلام پرداخت.