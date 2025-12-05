امام جمعه بندرعباس با هشدار نسبت به جریان‌های تردیدآفرین در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور، بر ضرورت تقویت بصیرت، تقوا و قدرت تشخیص جامعه در برابر جنگ نرم دشمن تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، آیت الله عبادی زاده در خطبه های نمازجمعه بندرعباس گفت: دشمنان انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از سخنان دوپهلو و ادبیات ظاهراً دلسوزانه در تلاش‌اند باورهای مردم را تضعیف و در جامعه ایجاد تردید کنند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به نمونه‌های تاریخی نفاق و سوءاستفاده از ظاهر دینی، گفت: دشمن امروز همان الگوها را در قالب ادبیات جدید و با ابزار فضای مجازی تکرار می‌کند.

وی افزود: برخی جریان‌ها با ظاهر خیرخواهی و با طرح ادعاهایی مثل حمایت از مردم، تلاش می‌کنند در عمق کلام، اعتماد عمومی را تخریب کنند.

آیت‌الله عبادی‌زاده فضای مجازی را میدان اصلی جنگ نرم دانست و گفت: انتشار اخبار دوپهلو و حمایت‌های ظاهری از جریانات معاند بخشی از ابزار دشمن برای اثرگذاری بر افکار عمومی است.

امام جمعه بندرعباس افزود: گاهی خبر را مثبت بیان می‌کنند اما در انتهای متن با یک عبارت ابهام‌آلود، اصل پیام را زیر سوال می‌برند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به طرح مجدد موضوع مذاکره در فضای سیاسی کشور گفت: مذاکره زمانی معنا دارد که هر دو طرف به دنبال تفاهم باشند؛ اما وقتی طرف مقابل از ابتدا پیش‌شرط‌هایی مانند محدودیت‌های دفاعی، توقف توان موشکی و امتیازهای یک‌جانبه را مطرح می‌کند، این روند، مذاکره محسوب نمی‌شود.

وی گفت: طرح این گفتمان‌ها در داخل کشور نیز بخشی از پروژه تردیدافکنی و فشار روانی علیه ملت است.

خطیب نماز جمعه بندرعباس در بخش دیگری از خطبه‌ها، با تبریک فرارسیدن ولادت حضرت زهرا(س) شخصیت ایشان را نمونه‌ای کامل از مسئولیت‌پذیری، بندگی و توجه به جامعه معرفی کرد و افزود: خطبه فدکیه یک سند مهم سیاسی، تاریخی و اجتماعی است.

بیشتر بخوانید: امام جمعه موقت بندرعباس؛ بسیج سدی در برابر دشمنان

آیت الله عبادی زاده با اشاره به تلاش دشمن برای ضربه‌زدن به هویت زن مسلمان گفت: تضعیف حجاب، فاصله‌دادن زنان از خانواده و الگوسازی براساس فرهنگ غرب از مهم‌ترین اهداف جریان‌های معاند است.

وی افزود: بی‌تفاوتی نسبت به عفاف و حجاب، در نهایت آثار منفی خود را در خانواده‌ها نشان خواهد داد و لازم است جامعه نسبت به این مسئله هوشیار باشد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان همچنین با تبریک روز دانشجو، دانشگاه‌ها را خط مقدم جنگ نرم دانست و گفت: دانشجویان باید قدرت تحلیل سیاسی و روحیه معنوی خود را تقویت کنند تا در برابر توطئه‌های دشمن آسیب‌پذیر نباشند چون نقش دانشجویان در پیشبرد انقلاب «کلیدی» است.

آیت‌الله عبادی‌زاده در پایان از حضور گسترده مردم در مراسم اخیر تشییع شهدای گمنام قدردانی کرد و آن را نشان‌دهنده وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب دانست.

وی با اشاره به پایان یافتن روند تعمیرات در مسجد جامع بندرعباس ابراز امیدواری کرد از هفته آینده نماز جمعه در مسجد جامع اقامه شود.