به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، تارنمای "ادینبورو نیوز" (Edinburgh News) نوشت در پی بروز اشکال فنی در سامانه‌های برج مراقبت فرودگاه ادینبورو، همه پرواز‌ها در این فرودگاه تا اطلاع بعدی لغو شده است.

به نوشته این تارنما، اشکال فنی در سامانه‌ها موجب شد فعالیت شلوغ‌ترین فرودگاه اسکاتلند، از صبح امروز متوقف شود و از مسافران خواسته شده است از مراجعه به فرودگاه خودداری کنند و با شرکت‌های هواپیمایی تماس بگیرند.

تارنمای "ادینبورو نیوز" نوشت سخنگوی فرودگاه ادینبورو با تایید اشکال فنی در سامانه‌های برج مراقبت گفته کارشناسان فنی مشغول کارند تا مشکل را برطرف کنند. وی زمان تقریبی برای برطرف شدن این مشکل را اعلام نکرده است.

گفتنی است، در پی بروز اشکال فنی در سامانه‌های فرودگاه ادینبورو در شمال انگلیس صد‌ها پرواز لغو یا انجام آنها با اختلال مواجه شده است و هزاران مسافر نیز سرگردان شده‌اند.