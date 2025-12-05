کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: براساس اطلاعات نقشه‌های همدیدی تاکنون یک و سه دهم میلی متر باران در کیش باریده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: جزیره سیری با پنج و سه دهم میلی متر باران در صدر بارش‌های سامانه اخیر قرار گرفت.

او افزود: وقوع رعدوبرق در بیشتر مناطق ناشی از فعالیت سامانه مستقر در منطقه پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، افزود: امروز تداوم فعالیت سامانه بارشی در غالب نقاط استان بویژه در سواحل و جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز و ارتفاعات پیش بینی می‌شود.