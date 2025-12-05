پخش زنده
امروز: -
سردار اسماعیل فرجی گفت: قدرت بازدارندگی که امروز نظام اسلامی دارد در نتیجه اتصال ولایت و امت به دست آمده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار اسماعیل فرجی، معاون مقاومت مردمی سازمان بسیج و جانشین قرارگاه دفاعی امنیتی امروز ۱۴ آذر در دومین روز از رزمایش الیبیتالمقدس ۱۶ که در ارومیه برگزار میشود، گفت: تدابیر رهبر معظم انقلاب در همه عرصهها و دورههای زمانی راهگشا بوده است.
وی با اشاره به فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر بسیج زمینهساز قدرتسازی برای کشور و ملت بزرگ ایران است، ادامه داد: شما مردم در طول تاریخ عمر بابرکت انقلاب اسلامی قدرتسازی کردهاید، در همه بخشها اعم از علمی، سازندگی، فناوری، خدمت به مردم و محرومین، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خوش درخشیدهاید.
این مسئول یکی از ثمرههای رزمایش الیبیتالمقدس را اقتدارآفرینی عنوان کرد و گفت: امام خمینی (ره) این لشکر را بنیانگذاری کردند و امروز ما برکات آن را به وضوح شاهد هستیم، دکترین دفاعی ما متصل به دریای بیکران بسیج و گردانهای رزمی آن است.
وی مردمپایه بودن بسیج را مایه عزت و اقتدار کشور دانست و خاطرنشان کرد: بسیج در کنار سایر نیروهای مسلح قرار گرفته و برای کشورمان امنیت، اقتدار و بازدارندگی خلق کرد که این حضور منسجم و قاطعانه را در جنگ ۱۲ روزه به وضوح شاهد بودیم.
وی به گوشههایی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی و ایستادگی ملت بزرگ ایران اشاره و خاطرنشان کرد: مردم و نیروهای مسلح با فرماندهی مقام معظم رهبری در صحنه نبرد حضور یافتند و سیلی محکمی به دشمن نواختند.
فرجی با بیان اینکه باید نعمت ولایت را قدر بدانیم، چراکه یک حکیم دوراندیش و شجاع سکان هدایت نظام اسلامی را در دست گرفته و شرارتهای دشمن را پاسخ میدهد، اظهار کرد: بعد از جنگ ۱۲ روزه حتی دشمنان ما اعتراف کردند مردم برای اغتشاش به خیابانها نیامدند؛ حال آنکه نمیدانند ملت ما پشتیبان ولایت فقیه و پایبند به آرمانهای نظام اسلامی هستند.
وی رزمایش الیبیتالمقدس را برای دوستان نشاطآور و برای دشمنان مایه رعب و وحشت دانست و اظهار کرد: رویدادهایی از این دست بر اندام دشمنان نظام اسلامی لرزه میاندازد چراکه جلوهای از اتصال امت و ولایت با یکدیگر است.
این مسئول از حضور بسیجیان برای حضور منسجم در این رزمایش تقدیر و تشکر به عمل آورد.