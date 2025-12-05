به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، صد و ششمین شهرآورد تهران در حضور حدود ۱۲ هزار تماشاگر و با قضاوت وحید کاظمی در ورزشگاه امام خمینی اراک آغاز شد.

اوسمار ویرا و ریکاردو ساپینتو سرمربیان پرسپولیس و استقلال از افراد زیر در ترکیب اصلی استفاده کردند؛

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، حسین کنعانی، مرتضی پورعلی گنجی، میلاد محمدی، سرژ اوریه، میلاد سرلک، سروش رفیعی، اوستون اورونوف، امید عالیشاه، محمد عمری و علی علیپور.

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، مونیر الحدادی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.