دیدار تیمهای پرسپولیس و استقلال از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه امام خمینی اراک آغاز شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، صد و ششمین شهرآورد تهران در حضور حدود ۱۲ هزار تماشاگر و با قضاوت وحید کاظمی در ورزشگاه امام خمینی اراک آغاز شد.
اوسمار ویرا و ریکاردو ساپینتو سرمربیان پرسپولیس و استقلال از افراد زیر در ترکیب اصلی استفاده کردند؛
ترکیب پرسپولیس:
پیام نیازمند، حسین کنعانی، مرتضی پورعلی گنجی، میلاد محمدی، سرژ اوریه، میلاد سرلک، سروش رفیعی، اوستون اورونوف، امید عالیشاه، محمد عمری و علی علیپور.
ترکیب استقلال:
آنتونیو آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقینیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، مونیر الحدادی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.