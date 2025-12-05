پخش زنده
امروز: -
امام جمعه رودسر گفت: رزمایش سهند نماد اقتدار ایران اسلامی در جهت مقابله با تروریسم و تهدیدات تروریستی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امام جمعه رودسر در خطبههای این هفته نماز جمعه این شهرستان با بیان اینکه ایران اسلامی همواره قربانی تروریسم بوده گفت: این رزمایش ۵ روزه در چارچوب همکاریهای شانگهای در جهت مقابله با تروریسم طراحی و در حال اجراست.
حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم ابراهیمی نوری همچنین با اشاره به در پیش بودن ۱۶ آذر روز دانشجو گفت: دانشگاهها در حقیقت مراکز تولید علم بوده و همواره در جهت علم آموزی و تربیت دانشمندان بزرگ گامهای موثری برداشتهاند و این مسیر باید با قوت ادامه یابد
وی همچنین با اشاره به در پیش بودن سالروز میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) و روز زن و مادر گفت: امروز به برکت جمهوری اسلامی زنان در عرصههای مختلف فعال و کوشا بوده و نقش زن در ایران اسلامی بی بدیل و تاثیرگذار است.