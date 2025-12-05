پخش زنده
تا اوایل هفته آینده پدیده مه گرفتگی در خوزستان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز عبور موجی ضعیف از روی استان، سبب ابرناکی در اغلب مناطق استان و احتمال بارشهای پراکنده و نقطهای بویژه در مناطق و ارتفاعات شمالی و شرقی استان خواهد شد.
محمد سبزه زاری افزود: تا روز یکشنبه جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان حاکم خواهد بود و پدیده غالب وقوع پدیده مه رقیق یا غبار صبحگاهی (بویژه در مناطق جنوبی و ساحلی و ارتفاعات) و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پر جمعیت استان میشود.
وی با اشاره به اینکه طی فردا و پس فردا روند افزایش ۲ تا ۴ درجهای دما در سطح استان وجود خواهد داشت، ادامه داد: همچنین از اواخر روز یکشنبه استان بتدریج تحت تاثیر سامانه بارشی فراگیری قرار خواهد گرفت.
در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۲۸.۹ و ایذه با دمای ۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند. همچنین در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۲۶.۹ و ۱۴.۶ درجه سانتیگراد ثبت شده است.