به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه گفت: مشکلات زیست‌محیطی محله امیرآباد از جمله ورود آب‌های کشاورزی و پساب منازل، تخلیه پسماند‌ها در کانال‌ها و کمبود شدید فضا‌های سبز، آموزشی و ورزشی از مهم‌ترین چالش‌های این محله هزار خانواری است و ضرورت دارد برای رفع آنها تصمیمات عملی و فوری اتخاذ شود.

کریم خضری گفت: در نشست میدانی و چهره‌به‌چهره‌ای که با حضور فرماندار، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و اعضای شورای اداری برگزار شد، مشکلات محله امیرآباد اشنویه به صورت جامع بررسی گردید. در این جلسه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه با تشریح مهم‌ترین معضلات این محدوده شهری، بر لزوم ورود جدی دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ اقدامات اصلاحی فوری تأکید کرد.

وی افزود: ورود آب‌های کشاورزی و پساب منازل به مسیر‌های عبوری، پسماند‌های رها شده در کانال‌ها و کمبود فضا‌های سبز، پارک، امکانات آموزشی و ورزشی از چالش‌های اصلی این محله است که در صورت ادامه‌دار بودن، می‌تواند پیامد‌های زیست‌محیطی و اجتماعی گسترده‌تری ایجاد کند.