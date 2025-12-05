پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان از اسراف به عنوان دشمن خاموش اقتصاد کشور که خود آن را ساخته و میپرورانیم نام برد و گفت: آثار زیانبار اسراف از حملات مستقیم دشمن بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجتالاسلام والمسلمین الهنور کریمیتبار در خطبههای این هفته نماز جمعه ایلام که در مصلای امام خمینی برگزار شد، اظهار کرد: جلوگیری از هدررفت منابع و اصلاح الگوی مصرف در کشور وظیفهای همگانی، شرعی و ملی است.
وی با اشاره به تأکیدهای اخیر رهبر معظم انقلاب درباره خودداری از اسراف، الگوی مصرف فعلی در کشور را خطری جدی برای اقتصاد، امنیت و آینده ایران اسلامی دانست و خواستار اصلاح و مدیریت مصرف از سوی همه اقشار مردم و مسئولان شد.
وی هشدارهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره خودداری از اسراف را فراتر از یک توصیه معمولی خواند و افزود: این موضوع یک هشدار جدی از منظر دین، اقتصاد و امنیت است که به عنوان یکی از مهمترین خطرها، بر سرنوشت اقتصاد خانوار و کشور تاثیرگذار است.
امام جمعه ایلام با بیان اینکه خطر همیشه همراه با صدای انفجار بمب و موشک نیست، افزود: آثار زیانبار برخی از کارهای ساده که ما به صورت روزانه، مانند: رعایت نکردن صرفهجویی در انرژی و غذا از جمله خطرهای پنهانی است که ضربهای سنگین به اقتصاد، معیشت و سطح رفاه جامعه وارد میکند.
حجتالاسلام کریمیتبار در ادامه با ارائه آماری تکاندهنده از حجم یارانههای پنهان، به ویژه در حوزه بنزین، گفت: قیمت واقعی هر لیتر بنزین حداقل ۲۳ هزار تومان است و وقتی در کشور بنزین لیتری سه هزار تومان به فروش میرسد، دولت برای هر لیتر ۲۰ هزار تومان یارانه پنهان از بیتالمال پرداخت میکند.
وی ادامه داد: با میانگین مصرف روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین در کشور، روزانه ۲۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پنهان برای بنزین پرداخت میشود که این رقم در سال به حدود ۹۴۹ هزار میلیارد تومان، یعنی نزدیک به هزار هِمت (هزار میلیارد تومان) میرسد.
امام جمعه ایلام این مبلغ را تنها بخشی از یارانههای پنهان دولت دانست و افزود: اگر یارانههای پنهان آب، برق، گاز و نان را نیز به این عدد اضافه کنیم؛ به رقم بسیار سنگینی میرسیم که میتواند؛ برای عمران، آبادی، ساخت آزادراه، راهآهن و ایجاد کارخانه هزینه شود و مشکلات اساسی جامعه را حل کند.
حجتالاسلام کریمیتبار با تأکید بر وظیفه دوسویه مردم و مسئولان در مقابله با اسراف، تصریح کرد: مردم باید در مصرف درست آب، نان، گاز و بنزین، پرهیز از تجملگرایی و جلوگیری از دورریز مواد غذایی کوشا باشند؛ چرا که دین مقدس اسلام به ما میگوید بخورید و بیاشامید؛ اما اسراف نکنید.
وی همچنین به وظایف مسئولان اشاره کرد و افزود: مسئولان وظیفه دارند از هدررفت آب و انرژی در شبکههای توزیع پیشگیری و برای کاهش مصرف برنامهریزی کنند.
حجتالاسلام کریمیتبار ارتباط مستقیم بین اسراف، وابستگی به خارج از کشور و تهدیدات امنیتی را تبیین کرد و گفت: ایران در یک بازه زمانی در تولید بنزین به خودکفایی رسید؛ اما مصرف در داخل از تولید سبقت گرفت و وقتی که نیاز داریم باید از خارج کشور وارد کنیم و در این صورت وابسته به خارج از کشور میشویم و این وابستگی برای ما تهدید امنیتی به همراه دارد.
امام جمعه ایلام اسراف را از منظر دینی نیز حرام و مصداق بازی در میدان شیطان دانست و یادآوری کرد: کسانی که ریختوپاش میکنند هم به اقتصاد کشور ضربه میزنند و هم زمینه شادمانی شیطان را فراهم میکنند.
وی در ادامه استانداردسازی خودروهای تولید داخل را برای کاهش میزان مصرف انرژی ضروری عنوان کرد و با انتقاد صریح از وضعیت صنعت خودروسازی کشور، آن را یکی از مصادیق بارز اتلاف منابع ملی خواند و گفت: خودروهای تولیدی در کشور باید بر اساس استانداردهای جهانی و با پایینترین میزان مصرف سوخت باشد.
حجتالاسلام کریمیتبار تشریح کرد: ما که میتوانیم موشک بالستیک نقطهزن تولید کنیم؛ چرا نباید خودرویی بسازیم که مانند تولیدات کشورهای دیگر، حداقل مصرف سوخت را داشته باشد؟!
امام جمعه ایلام راهکار اصلی فرهنگ سازی و مدیریت مصرف را شروع اصلاح از خود، خانواده و محیط کار دانست و افزود: برای گرفتن وضو یک لیتر آب کافی است؛ اما گاهی شیر آب باز میشود و میبینیم بیش از ۱۰ لیتر آب هدر میرودولف به این ترتیب، حدود ۳۰ درصد آب در شبکه توزیع هدر میرود در حالی که با تنش جدی بیآبی مواجه هستیم.
حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار در بخش دیگری از خطبهها، با تبریک فرارسیدن ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن و روز مادر، گفت: آن حضرت «کوثر آفرینش،ام ابیها و نعمتی است که خداوند برای بشریت آفرید تا با اسوه قرار دادن ایشان، سبک زندگی خود را تنظیم کنند
وی همچنین سالروز ولادت حضرت امام خمینی (ره) را گرامی داشت و ایشان را «سلاله با برکتی از دامان حضرت زهرا (س) که دنیای معاصر را متحول کرد» نامید.