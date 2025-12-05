حدود ۴۰ درصد فضا‌های آموزشی سبزوار فرسوده و نیازمند بازسازی و بهسازی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سبزوار گفت: عملیات ساخت و نوسازی ۱۸ مدرسه این شهرستان در دستور کار قرار دارد که ساخت سریع آنها با بهره گیری از ظرفیت خیران مورد توجه است.

حامد قربانی در نشست شورای آموزش و پرورش سبزوار با بیان اینکه نهضت مدرسه‌سازی و عدالت آموزشی با تاکیدات رئیس‌جمهوری در سطح کشور شکل گرفته است، افزود: سرانه فضای آموزشی شهرستان متناسب با جمعیت ۶۵ هزار نفری دانش آموز نیست، که باید همه نهاد‌ها با آموزش و پرورش همکاری و مجمع خیرین نیز برای توسعه فضا‌ها و تجهیزات آموزشی مورد نیاز همکاری کنند.

قربانی با بیان اینکه توجه به تعمیم و گسترش عدالت آموزشی در مدارس روستایی نیز از موارد جدی است، افزود: در بازدید از روستای عشایری ذوالفرخ بخش روداب در دل کویر شاهد ارائه خدمات آموزشی مطلوب در یکی از دورترین و محروم‌ترین مناطق بودیم که مایه مباهات و جای قدردانی از تلاش مدیریت اداره آموزش و پرورش دارد.

وی ادامه داد: راه اندازی واحد دختران دانشگاه فرهنگیان نیز از اتفاقات مثبت سفر مقام عالی وزارت بود که علاوه بر پذیریش دانشجویان ترم مهر زمینه بازگشت دانشجویان دختر شهرستان که در دیگر مناطق استان تحصیل داشتند نیز فراهم شد که رونق آنها ادامه دهنده چرخ‌های تعلیم و تربیت و آینده آموزش و پرورش شهرستان است مورد اهتمام است.