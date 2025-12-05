شاهزاده ترکی الفیصل دیپلمات سابق سعودی با اشاره به حملات مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه و سوریه گفت: نه ایران بلکه اسرائیل بزرگترین تهدید برای ثبات منطقه به شمار می‌رود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شاهزاده ترکی الفیصل رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان و دیپلمات سابق سعودی با اشاره به حملات مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه و سوریه گفت: نه ایران بلکه اسرائیل بزرگترین تهدید برای ثبات منطقه به شمار می‌رود.

به گزارش اسکای نیوز عربی، ترکی الفیصل در نشست موسسه میلکن برای خاورمیانه و آفریقا گفت: اسرائیل قطعا مشکل ساز است و آمریکا باید آن را مهار کند. اسرائیل با بمباران تقریبا روزانه سوریه و ادامه بمباران فلسطینی‌ها در غزه یا کرانه باختری و همچنین در لبنان که قرار بود آتش بس در آنجا برقرار شود، بشارت دهنده صلح در منطقه ما نیست.

وی افزود، حمله اسرائیل به مذاکره کنندگان حماس در دوحه که در حال بررسی طرح‌های پیشنهادی آتش بس در غزه بودند، یک «علامت هشدار» بود که نشان می‌دهد شورای همکاری خلیج (فارس) باید برای دفاع از خود متحد شود.

وقتی از فیصل الترکی سوال شد که آیا عربستان سعودی نیز باید به توسعه زرادخانه هسته‌ای خود توجه کند گفت این گزینه‌ای است که باید عربستان با جدیت آن را بررسی کند.

وی افزود، در حال حاضر اسرائیل است که دارای تسلیحات هسته‌ای در منطقه استو هیچ کس درباره اسرائیل صحبت نمی‌کند. با این حال وجود منطقه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی بهتر است.

ترکی الفیصل در پاسخ به این سوال که آیا خاورمیانه در خصوص گروه‌های تروریستی مرحله مهمی را پشت سر گذاشته است تاکید کرد در این زمینه خوشبین نیست.

فیصل الترکی هشدار داد که مسئله فلسطین و شکست جهان در برخورد با اقدامات اسرائیل، ممکن است بذر ظهور جنبش‌های افراطی جدید را بکارد.