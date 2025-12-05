پخش زنده
امام جمعه باروق گفت: مهریههای سنگین ازدواج را سختتر و ازدواجگریزی را در جوانان افزایش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجتالاسلام کبیری، امام جمعه باروق، در خطبههای این هفته نماز جمعه با تأکید بر لزوم پرهیز از «تکاثر» و حرکت در مسیر «کوثر»، آن را از نشانههای تقوا دانست و گفت: «کوثر مسیر سعادت و نعمات الهی است، اما تکاثر انسان را به دنیا سرگرم کرده و از آخرت غافل میکند.»
وی افزود: «امروز اگر در دام چشموهمچشمی و فخرفروشی گرفتار شویم، مصداق هشدار الهی هستیم که میفرماید کلا لو تعلمون علم الیقین. زمانی که انسان در آخرت به علم یقین میرسد تازه میفهمد که تکاثر چقدر مانع از رشد و تعالی او شده است. تکاثر برندهای ندارد و اگر در جامعه عادی شود، همه بازنده میشوند.»
گرامیداشت روز دانشجو
امام جمعه باروق با اشاره به ۱۶ آذر، روز دانشجو اظهار داشت: «دانشجویان ما در سال ۱۳۳۲ زمانی که خبر سفر نیکسون به ایران منتشر شد و کودتای علیه دولت مردمی مصدق را در کارنامه آمریکا میدیدند، با آگاهی به اعتراض پرداختند و با گلولههای مأموران شاه مواجه شدند.»
وی ابراز خرسندی کرد که امروز سطح سواد و آگاهی عمومی در جامعه افزایش یافته است.
ولادت حضرت زهرا (س) و نقش زن در جامعه
حجت الاسلام کبیری با تبریک ۲۰ آذر، سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و نیز سالروز ولادت امام خمینی (ره)، گفت: «خداوند با خلق حضرت زهرا (س) بسیاری از انحرافات و خرافات درباره زن را اصلاح کرد؛ اما متأسفانه امروز نگاه ابزاری به زن در جهان رو به افزایش است.»
او افزود: «اسلام جایگاهی هدفمند و عزتمند برای زن تعریف کرده است؛ جایگاهی که زن در آن خود تعیینکننده استراتژی است، نه ابزاری در اختیار دیگران.»
انتقاد از مهریههای سنگین
امام جمعه باروق با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در حوزه مهریه گفت: «امروز ۲۷۵۰ جوان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند و سال گذشته ۴ هزار نفر از طریق ستاد دیه آزاد شدهاند. این روند باعث دلسردی جوانان از ازدواج و افزایش سن ازدواج شده و زنگ خطری برای جمعیت است.»
وی تأکید کرد: «مهریههای سنگین نه منطقی است و نه اسلامی. ازدواج هرچه سختتر شود، ازدواجگریزی در جوانان افزایش مییابد.»
مطالبه از مسئولان: برای بحرانها آماده باشید
در بخش دیگری از خطبهها، حجتالاسلام والمسلمین کبیری خطاب به مسئولان گفت: «برای سال آینده چه برنامهای دارید؟ نباید منتظر بروز بحران بود و بعد به فکر چاره افتاد.»
او با اشاره به وقوع احتمالی سیلاب در برخی مناطق افزود: «در بعضی نقاط هنوز راهکار مناسبی برای مقابله با سیلاب پیشبینی نشده است. اگر فردا خسارتی رخ دهد و کوتاهی مسئولان ثابت شود باید با متخلفان برخورد شود.»