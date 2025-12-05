

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، محیط‌بان جواد رمضانی در منطقه حفاظت شده جنگلی بولا شهرستان ساری تصویری از یک قلاده خرس قهوه‌ای ضبط کرد که در جستجوی غذا برای خواب زمستانی است.

با نزدیک شدن به زمان خواب زمستانی خرس‌های قهوه‌ای، این گونه جانوری در جنگل‌ها و ارتفاعات مازندران در حال جست‌و‌جو برای یافتن غذا است تا خود را برای گذراندن فصل زمستان در غار‌ها آماده کند.

خواب زمستانی خرس‌ها رفتار طبیعی این موجودات است و این گونه جانوری پیش از آغاز فصل سرما در مناطق جنگلی و دامنه کوه‌ها بدنبال موادغذایی است، جستجویی که بار‌ها و بار‌ها توسط دوربین‌های حافظان محیط زیست ضبط شده است.



