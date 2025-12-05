صنعت نفت آبادان فردا،شنبه در ورزشگاه تختی میزبان تیم پالایش نفت بندرعباس است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، هفته چهاردم لیگ آزادگان روز شنبه برگزار می‌شود.

در یکی از دیدار‌های این هفته صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی این شهر میزبان تیم پالایش نفت بندرعباس است.

این دیدار از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه آغاز می‌شود.

شاگردان سیدسیروس پورموسوی با ۲۱ امتیاز از ۱۳ دیدار قبلی در رده چهارم جدول قرار دارند

روز پنجشنبه نشست هیئت مدیره این باشگاه برگزار شد و سیدیوسف موسوی سندرونی با نظر موافق هیئت مدیره همچنان به عنوان سرپرستی مدیرعاملی به کار خود در این باشگاه ادامه میدهد.