به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به منظور تحقق مصادیق حقوق شهروندی، استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات مردم استان آذربایجان غربی، میز خدمت اداره کل حفاظت محیط زیست پیش از ظهر روز جمعه ۱۴ آذر در محل مصلی امام خمینی (ره) ارومیه برگزار شد.

در این میز خدمت که با حضور حجت جباری، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، سعید موسوی معاون محیط زیست انسانی و رامین سلمان زاده سرپرست اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد همراه بود، مراجعه کنندگان مسائل و مشکلات زیست محیطی خود را بصورت چهره به چهره بیان کردند.