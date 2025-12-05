به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ حاجیه خانم مریم کریمی مجرد مادر شهیدان عزیزالله وحبیب الله ستوده و همسر جانباز مرحوم حاج شکرالله ستوده بعداز سال‌ها صبوری به عزیزانش پیوست و در کنار فرزندانش در گلزار شهدای دارالسلام گلابچی به خاک سپرده شد.

شهیدان عزیزالله بیست و دوم فروردین ۱۳۶۲ در عملیات والفجر یک در فکه و برادرش حبیب الله ستوده علم باز نیز بیست و دوم فروردین ۱۳۶۲ به شهادت رسیدند.

پیکر مطهر این دو برادر شهید، مدت‌ها در منطقه ماند تا اینکه پس از تفحص در سال ۱۳۷۳، در روز حماسه و ایثار شهدای کاشان تشییع شدند و در گلزار دارالشهدای دارالسلام کاشان به خاک سپرده شدند.

حاج شکراله ستوده علم باز پدر این شهیدان بزرگوار، به عنوان جهادگر همراه فرزندان در جبهه حضور داشت. این جانباز دفاع مقدس نهم آذر ۱۳۶۰ بر اثر اصابت ترکش مجروح و پانزدهم آبان ۱۳۸۷ آسمانی شد.