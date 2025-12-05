پخش زنده
امروز: -
تیم کشتی آزاد نوجوانان هیئت تهران، نماینده کشورمان در رقابتهای غرب آسیا، با کسب ۱۰ مدال طلا به عنوان قهرمانی این مسابقات رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای کشتی آزاد نوجوانان غرب آسیا ۱۲ و ۱۳ آذر به میزبانی بغداد عراق برگزار شد و تیم هیئت کشتی تهران با ۱۰ مدال طلا به کار خود پایان داد.
در روز نخست مسابقات، امیرعلی بنار در وزن ۵۱ کیلوگرم، کامران مرادی در ۶۰ کیلوگرم، طاها گنجه در ۷۱ کیلوگرم، رضا حاجیوند در ۷۱ کیلوگرم و سید سام دانشور در ۹۲ کیلوگرم، عنوان قهرمانی را از آنِ خود کردند.
در روز دوم نیز سجاد گنجعلی در ۴۸ کیلوگرم، امیرعلی زندی در ۵۵ کیلوگرم، سام ارشد در ۶۵ کیلوگرم، صدرا فولادزاده در ۸۰ کیلوگرم و اهورا شهریاران در وزن ۱۱۰ کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند.