سانحه رانندگی در خرمشهر ۶ نفر را روانه بیمارستان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان از وقوع یک سانحه رانندگی در خرمشهر خبر داد که در پی آن ۶ نفر دچار آسیب شدند.
این حادثه ساعت ۲۳:۱۲ روز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ و بر اثر برخورد دو خودروی سواری در خرمشهر، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.
دکتر افرا در تشریح این حادثه گفت: به محض دریافت گزارش اولیه، سه دستگاه آمبولانس از نزدیکترین پایگاههای اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد. کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی صحنه و ارائه اقدامات درمانی اولیه، عملیات انتقال مصدومان را آغاز کردند.
وی افزود: در این سانحه ۶ نفر شامل دو آقا با سنین ۱۳ و ۸ سال و چهار خانم ۶۷، ۵۴، ۴۴ و ۴۵ ساله دچار مصدومیت شدند که برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) خرمشهر منتقل شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رفتارهای پرخطر در معابر شهری و برونشهری تأکید کرد.