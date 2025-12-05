به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بررسی نقشه های پیش یابی بیانگر عبورامواجی از نواحی جنوبی است که جو استان متاثر از آن نیست، اما از روز یکشنبهاز فعالیت این امواج متاثر خواهد شد و موجب تشدید ناپایداری‌ها در استان خواهد بود.

در تراز میانی جو کماکان تا اواخر وقت شنبه و اوایل وقت روز یکشنبه استمرار شرایط پایداری را شاهد خواهیم بود در حالیکه از روز یکشنبه استان در دامنه ناپایداری قرارمی گیرد و بارش‌ها آغاز خواهد شد و به طور متناوب امواج ورودی از مناطق کم ارتفاع مدیترانه جو استان را ناپایدار خواهد کرد.

برای امروز و فردا پدیده قابل توجهی پیش بینی نمی‌شود، اما از روز یکشنبه با شرایط مناسب رطوبتی مواجه خواهیم بود.

الگوی سطح زمین برای امروز و فردا کماکان نفوذ زبانه‌های پرفشار و تشدید شرایط پایدار در استان است . همچنین تغییرات دمایی قابل توجهی پیش بینی نمی‌شود.