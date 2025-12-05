پخش زنده
تیم خیبر خرمآباد در هفته سوم و پایانی دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد، تیم نام آوران خراسان شمالی را شکست داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هفته سوم دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد جام یادگار امام (ره) که امروز در بجنورد برگزار شد، تیم خیبر خرمآباد با نتیجه ۹ بر ۱ برابر نام آوران خراسان شمالی به برتری رسید.
نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است: (اسامی تیم خیبر در ابتدا آمده است)
خیبر خرم آباد ۹ – نام آوران خراسان شمالی ۱
۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک ۱۲ - عرفان جعفرپسند ۱
۶۱ کیلوگرم: اهورا خاطری ۱۲ - امیرحسین علی زاده ۱
۶۵ کیلوگرم: پویا کاکوئی ۸ - داریوش حضرتقلی زاده ۵
۷۰ کیلوگرم: سجاد پیردایه ۱۱ - یوسف حسین پوران صفر
۷۴ کیلوگرم: علی کرمپور ۱۹ - شایان اردو ۸
۷۹ کیلوگرم: محمدمهدی ممیوند ۱۲ - مهدی علیپور ۲
۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی ۱۰ - علیرضا پورشعبان صفر
۹۲ کیلوگرم: امیرحسین خاکپا ۱۱ - مسعود ساعدی ۱
۹۷ کیلوگرم: جواد فتح خانی (حاضر نشد) - امیر محمدی (برنده)
۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد ۹ - مرصاد شاکری ۲