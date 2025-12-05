تیم خیبر خرم‌آباد در هفته سوم و پایانی دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد، تیم نام آوران خراسان شمالی را شکست داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هفته سوم دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد جام یادگار امام (ره) که امروز در بجنورد برگزار شد، تیم خیبر خرم‌آباد با نتیجه ۹ بر ۱ برابر نام آوران خراسان شمالی به برتری رسید.

نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است: (اسامی تیم خیبر در ابتدا آمده است)

خیبر خرم آباد ۹ – نام آوران خراسان شمالی ۱

۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک ۱۲ - عرفان جعفرپسند ۱

۶۱ کیلوگرم: اهورا خاطری ۱۲ - امیرحسین علی زاده ۱

۶۵ کیلوگرم: پویا کاکوئی ۸ - داریوش حضرتقلی زاده ۵

۷۰ کیلوگرم: سجاد پیردایه ۱۱ - یوسف حسین پوران صفر

۷۴ کیلوگرم: علی کرمپور ۱۹ - شایان اردو ۸

۷۹ کیلوگرم: محمدمهدی ممیوند ۱۲ - مهدی علیپور ۲

۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی ۱۰ - علیرضا پورشعبان صفر

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین خاکپا ۱۱ - مسعود ساعدی ۱

۹۷ کیلوگرم: جواد فتح خانی (حاضر نشد) - امیر محمدی (برنده)

۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد ۹ - مرصاد شاکری ۲