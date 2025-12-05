امام جمعه کیش، گفت: ۱۶ آذر، یوم الله است، چرا که یادآور نقش آفرینی قشر فرهیخته علمی و دانشجویی کشور در زمینه روشنگری در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های نماز جمعه با تبریک فرا رسیدن روز دانشجو، گفت: روز دانشجو، الهام بخش مقاومت و مبارزه جهانی با استکبار است.

او با اشاره به سابقه دشمنی‌های آمریکا با ملت ایران، گفت: هویت و ذات استکبار ظلم و چپاول است و هر کشوری مقابل این زیاده خواهی ایستادگی کند مورد جنایت‌های مستکبران قرار می‌گیرد.

امام جمعه کیش دانشجویان را قشر تاثیر گذار جامعه برشمرد و با اشاره به مسئولیت‌های زیادی آنان در جامعه، افزود: دانشجویان علاوه بر تلاش در عرصه‌های علمی و فن آوری باید مطالبه گر و پاسدار ارزش‌های انقلاب اسلامی و جامعه اسلامی باشند.

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز با اشاره به نقش دانشجویان در پیروزی انقلاب اسلامی، حضور در دفاع مقدس، مقابله با فتنه‌های دشمنان، دفاع از حرم و حریم‌ها، حفظ امنیت و جهادسازندگی، گفت: دانشجویان کشور همواره در کنار مردم و مسئولان برای رشد و پیشرفت نظام اسلامی نقش آفرینی کردند.

او با تبریک روز جهانی هواپیمایی به فعالان این عرصه، افزود: صنعت هوایی و هوانوردی از صنایع پیشرو و از ارکان توسعه اقتصادی و گردشگری است و باید بیشتر به آن توجه شود.

امام جمعه کیش با اشاره به ظرفیت‌های صنعت هوانوردی کشور، گفت: در حوزه ساخت و تعمیر، توسعه زیر ساخت‌های هوانوردی و فرودگاهی و توسعه ناوگان هوایی باید قدم بزرگی در کشور برداشته شود.

حجت الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با اشاره به ویژگی محصور بودن کیش در آب، گفت: هشتاد درصد سفر‌های ساکنان و گردشگران کیش با هواپیما انجام می‌شود و توسعه صنعت هوایی و هوانوردی و فرودگاهی در کیش ضروری است.

او گفت: بنا بر درخواست‌های مردم و مسئولان کیش، نامه‌ای به رئیس جمهور در خصوص بازگشت شرکت هواپیمایی که متعلق به کیش است نوشته شد و ایشان هم به وزرای خود دستور پیگیری داد.

امام جمعه کیش با اشاره به سالروز متجاوز شناخته شدن رژیم بعث عراق در تجاوز به خاک ایران، گفت: رژیم بعث عراق با حمایت آمریکا، اسرائیل و کشور‌های دیگر، به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و آغازگر جنگ بود.

او افزود: ملت ایران ثابت کرد هرگاه جنگی علیه کشور آغاز شود کوتاه نخواهند آمد و یک وجب از خاک خود را به دشمن نخواهند داد و دشمن متجاوز را مجبور به پذیرش شکست خواهند کرد.

امام جمعه کیش با اشاره به پیروزی‌های جبهه مقاومت برابر تکفیری‌های داعش و پیروزی جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس دوازده روزه گفت: امروز ایران از هر زمان دیگر قدرتمندتر است و چنانچه از دشمن اشتباهی سر بزند، پاسخ ایران کوبنده‌تر و پشیمان کننده‌تر از قبل خواهدبود.

او با اشاره به برگزاری رزمایش سهند ۲۰۲۵ به میزبانی ایران و با حضور نظامیان نخبه کشور‌های سازمان همکاری شانگهای، گفت: برگزاری این رزمایش و رزمایش اقتدار دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خلیج فارس به معنای اعلام آمادگی مقتدرانه نیرو‌های مسلح مقابل اقدامات تجاوزکارانه دشمنان است.

امام جمعه کیش با اشاره به نقش بر آب شدن توطئه‌های آمریکا و اسرائیل در عراق و لبنان، گفت: پیروزی احزاب شیعه در عراق با وجود فشار‌های نظامی و اقتصادی آمریکا و اسرائیل و تدبیر حزب الله لبنان در خنثی کردن نقشه‌های دشمنان و آمادگی آنان برابر هر گونه تجاوز و زیاده خواهی، نشان دهنده قدرت روز افزون ایران اسلامی در منطقه است.

حجت الاسلام والمسلمین بی نیاز مصرف گرایی را از بزرگترین آفت‌های اجتماعی برشمرد و گفت: مصرف گرایی، ترفند اقتصادی است و از سوی سرمایه داران بزرگ در دنیا طراحی و اجرا شده و اسلام همواره بر پرهیز از اسراف و مصرف صحیح و به اندازه از نعمت‌ها و امکانات توصیه می‌کند.

امام جمعه کیش با اشاره به سالروز تشکیل شورای انقلاب فرهنگی به عنوان بالاترین مرجع فرهنگی کشور، گفت: دفاع از فرهنگ، تمدن و ارزش‌های ایرانی اسلامی از مهم‌ترین وظایف این شورا است.

او روز حسابدار را به تمامی حسابداران کشور و فعالان اقتصادی که نقش تاثیر گذاری در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور دارند تبریک گفت.

امام جمعه کیش، با گرامیداشت یاد شهدای محراب کشور، سالروز شهادت آیت الله دستغیب را تسلیت گفت.