به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و به‌منظور رفع تبعیض‌های موجود در حقوق بازنشستگان کشوری، دولت لایحه‌ای با عنوان «اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری» را تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده که در صورت تصویب نهایی، اجرایی خواهد شد.

مختار احمدی با تشریح جزئیات این لایحه افزود: براساس قوانین قبلی، مزایایی که پیش‌تر به کارکنان دولت پرداخت می‌شد، از جمله مزایای رفاهی، اضافه‌کار، فوق‌العاده بدی آب‌وهوا و سایر مزایا در محاسبه کسورات لحاظ نمی‌شد و این موضوع اثر منفی بر میزان حقوق بازنشستگان کشوری داشت.

او گفت: با اصلاح ماده ۱۰۶، همه مزایا و پرداختی‌ها مشمول کسورات شده و در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ می‌شود، این اقدام با هدف تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان صورت گرفته است.