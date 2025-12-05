پخش زنده
امروز: -
بهار فصل شکوفهدهی درختان مرکبات است اما گرمای هوا سبب شد این درختان در آخزین ماه پاییز و فصل خزان درخنان نیز شکوفه دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در حالی که روزهای پایانی پاییز در حال سپری شدن است و گیاهان و درختان رو به خزان برگریزان رفتهاند و برداشت نارنگی در مازندران نیز رو به پایان است برخی درختان مرکبات در یک پدیده استثنایی شکوفه دادهاند.
کارشناسان معتقدند دلیل شکوفهدهی درختان در پاییز، تنشهای محیطی است و گرما و شوکهای اقلیمی باعث گلدهی بیموقع درختان میشود.
تداوم گرمای هوا حتی در زمان برگریزان درختان، موجب تغییر در مکانیزم و ایجاد اشتباه در زمان باروری درختان میشود و این درختان مرکبات به جای اردیبهشت که بهترین زمان شکوفهدهی درختان است، در زمان برداشت محصول شکوفه میدهد.
باغداران می گویند درختانی با این وضعیت که در زمان بی موقع شکوفه میدهند در فصل بهار سال آینده بارور نشده و شکوفه نخواهند داد.