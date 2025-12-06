پخش زنده
نارنگی میوه خوشمزه پاییزی است که فواید و خواص بی نظیری را دارد و از خواص نارنگی میتوان به درمان انواع بیماریها و فواید آن در بارداری اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، خواص نارنگی بسیار بی نظیر است. نارنگی ۱۰۰ نوع بیماری را درمان میکند و پوست آن نیز برای درمان و سلامت بدن بسیار مؤثر است. نارنگی زیبایی پوست و مو را تضمین میکند. میوه پرخاصیت نارنگی سرد و تر، مفرح قلب، رافع خفقان، صفرا بر و فرونشاننده لهیب معده و کبد است، میوهای که مسکن اعصاب است و برای کلیه بیماران مفید است.
اگر میخواهید شب راحت بخوابید چند دانه نارنگی بخورید. نارنگی، این میوه پاییزی چسبندگی پلاکتهای خون را معالجه میکند، در نتیجه تصلب شرایین، ورم جدار عروق و سیاه شدن شریان، فلج ناقص و آنژین را بهبود میبخشد. این میوه خوشمزه منبع غنی بتاکاروتن است و دارای مقادیر فراوانی ویتامین A است و برای پیشگیری از سرطان مفید است و به دلیل داشتن فسفر زیاد و ویتامینهای فراوان، باعث تقویت حافظه و هوش میشود و برای رفع بی اشتهایی و کاهش گرمای غریزی بدن نیز مفید است؛
نارنگی برای جلوگیری از دیابت:
برخی از محققان دانشگاه غربی انتاریو معتقدند که نارنگی منبع کاملی از ترکیبات فلانوییدی به نام نوبیلتین است. این عنصر باعث سوزاندن چربی و جلوگیری از تولید چربی میشود. بنابراین، میتواند از بیماری ناشی از چاقی، مانند دیابت نوع ۲ جلوگیری کند.
نارنگی برای جلوگیری از سکته:
همانطور که در بالا اشاره شد، نارنگی حاوی مقدار زیادی پتاسیم است. پتاسیم میتواند از بیماریهایی مثل لخته شدن خون جلوگیری کند. مطالعهای بر روی بیش از ۶۹ هزار نفر انجام شده است؛ نتیجه این بود افرادی که نارنگی مصرف میکنند، ۱۹ درصد کمتر در خطر ابتلا به این بیماری مانند لخته شدن خون قرار دارند.
نارنگی برای محافظت از بدن در برابر اضافه وزن و چاقی:
اگر میخواهید وزن بدن خود را کاهش دهید و یک رژیم غذایی خوب داشته باشید، خوردن نارنگی یکی از بهترین انتخابها است، زیرا این میوه، مانند دیگر میوه ها، حاوی مقدار زیادی فیبر است. علاوه بر آن، نارنگی حاوی ویتامینی است که از تولید کورتیزول جلوگیری میکند؛ هورمونی است که میتواند باعث استرس شود و میتواند بدن شما را تشویق کند تا چربی را ذخیره کند.
نارنگی برای جلوگیری از سرطان:
نارنگی شامل یک ترکیب به نام لیمونویید است. طبق گفته برخی از محققان در کره، این ترکیب لیمونویید ممکن است از گسترش سرطان خون و سرطان سینه جلوگیری کند، اما لطفاً توجه کنید که این تحقیق روی حیوان انجام شده است و هنوز مشخص نشده است که آیا به عنوان نتیجهای مشابه انسان عمل میکند یا خیر.
نارنگی برای شکل دادن ماهیچههای شما:
همانطور که قبلاً ذکر شد، نارنگی یکی از میوههایی است که حاوی مقدار زیادی پتاسیم است. ثابت شده است که این ترکیب برای ماهیچهها مفید است، زیرا رشد و بهبود ماهیچهها را تقویت میکند؛ بنابراین این میوه دوست خوبی برای همه کسانی خواهد بود که فعالیتهای ورزشی را دوست دارند.
نارنگی برای داشتن دستگاه گوارش سالم تر:
آیا میدانید که یک میوه نارنگی در مقایسه با ۳ تا ۴ اونس آب معدنی دارای مقدار یکسانی آب است؟ بله، نارنگی یکی از آبدارترین میوهها است. مقدار زیاد آب همراه با ویتامین A نارنگی باعث میشوند که جذب مواد مغذی را از غذایی که فقط به خوردن و مرطوب نگه داشتن بخش گوارشی کمک میکنند، تشویق کند.
نارنگی برای تقویت سیستم ایمنی بدن:
ویتامین C که در نارنگی موجود است نیز سیستم ایمنی بدن شما را بهبود خواهد بخشید. با استفاده از نارنگی، احتمال ابتلا به بیماریهای مختلفی مثل سرماخوردگی، آنفولانزا، تب و سایر علائم کاهش مییابد؛ بنابراین اگر میخواهید تمام مدت سالم بمانید، مصرف نارنگی بهترین راه برای رسیدن به آن است.
نارنگی برای بهبود خلق و خو:
با توجه به برنامه مکمل پزشکی و ادغامی در کلینیک مایو، نارنگی ارتباطی برای افزایش حالت کلی شما دارند. بوی نارنگی میتواند شما را از احساس استرس، افسردگی و اضطراب دور کند؛ بنابراین اگر روز بدی داشته باشید، پیشنهاد میشود بوی عطر نارنگی را حس کنید و در نتیجه، احساس راحتی بیشتری نسبت به قبل خواهید داشت.
مرطوب کردن مو:
بعد از حمام کردن، گاهی اوقات احساس میکنید که موهای شما بیش از حد چرب است. مشکلی که میتواند باعث چرب شدن موی شما شود، آبی است که در طول حمام مصرف میکنید. نارنگی شامل ویتامین A است که میتواند با افزایش تولید چربی، پوست سر را مرطوب کند و همچنین با آلودگی که میتواند باعث شود موی شما ضعیفتر از قبل شود، مبارزه کند.
نارنگی برای تاخیر در سفید شدن مو:
اگر میخواهید موهایی داشته باشید که تا زمانی که پیر شوید رنگ خود را حفظ کنند، شروع به مصرف نارنگی کنید. نارنگی شامل مقدار بالای ویتامین ب ۱۲ است که رشد مو را افزایش میدهد و همچنین ریزش مو را کاهش میدهد. ویتامین ب ۱۲ نیز برای کاهش تدریجی فرایند سفید شدن موی شما بسیار مهم است.
مصرف نارنگی مؤثر در داشتن موهای براق:
نارنگی به دلیل ویتامین C میتواند برای کمک به شما برای به دست آوردن موهای درخشان مفید باشد. ویتامین C میتواند به بدن شما کمک کند تا آهن جذب کند، که بدن و مو شما را قادر میسازد که مواد مغذی بیشتری دریافت کنند. در نتیجه، شما یک موی براق و زیبا خواهید داشت.
ضد اسپاسم:
تشنج نشانه خوبی برای بدن شما نیست. اگر فکر میکنید که منقبض شدن تنها به گرفتگی عضلات شما مربوط است، اشتباه میکنید. این مشکل میتواند در سیستم گوارشی، سیستم تنفسی و سیستم عصبی رخ دهد که میتواند موجب آسم، یبوست و سرفه شود. اگر از روغن آن استفاده میکنید، آرامش بین سیستمهای خود را به دست خواهید آورد و از اسپاسم بدنتان جلوگیری خواهد کرد.
ضد عفونی کننده:
ثابت شده است که نارنگی، اگر به عنوان یک روغن استفاده شود و آن را به صورت خارجی اعمال کنید. باکتری به نام، استافیلوکوکوس اورئوس را میکشد که مسئول بسیاری از عفونتها است که در زخم شما رخ میدهد و باعث میشود که درد شما شدیدتر شود، زیرا عفونت را به بخشهای دیگر بدن منتقل خواهد کرد، فقط روی زخم بمالید تا این باکتریها را از بین ببرد.
نارنگی میتواند به بهبود عملکرد شناختی کمک کند:
بسیاری از اجزای نارنگی مثل پتاسیم، اسید فولیک و آنتی اکسیدانها به عنوان مزایای عصب شناسی شناخته میشوند. فولات، به کاهش بیماری آلزایمر و کاهش شناختی مشهور شده است. پتاسیم با افزایش جریان خون به مغز مرتبط بوده و شناخت، تمرکز و فعالیت عصبی را افزایش میدهد.
همچنین نارنگی غنی از ویتامین B۶ است:
فقر این ویتامین باعث افسردگی و تهوع میشود. دقت کنید که زیاد مصرف نکنید. حد بالای ویتامین B برای بزرگسالان بالای ۱۸ سال ۱۰۰ میلی گرم تنظیم شده است، اما بزرگسالان به این مقدار نیاز ندارند، مگر اینکه توسط پزشک گفته شده باشد.
نارنگی برای زنان باردار و نوزادان مفید است:
نارنگی منبع خوبی از مجموعه ویتامین B، مانند اسید فولیک هستند. نشان داده شده است که فولات به شکل گیری لوله عصبی و تشکیل سلول خون قرمز در نوزادان قبل از تولد کمک کرده است. کمبود اسید فولیک در زنان باردار میتواند منجر به تولد نوزادان کم وزن شود و همچنین ممکن است منجر به نقص لوله عصبی در نوزادان شود.
نارنگی میتواند به حفظ فشار خون سالم کمک کند:
نارنگی غنی از پتاسیم و حاوی مقدار کمی سدیم است. این به رگهای خونی کمک میکند که آرام شوند و فشار خون مناسب را حفظ کنند.
نارنگی میتواند به بهبود سلامت قلب کمک کند:
فیبر، ویتامین C، ویتامین B۶ و پتاسیم برای بهبود سلامت قلب شناخته شدهاند.
نارنگی میتواند به شما در مبارزه با عفونتها کمک کند:
یک نارنگی بزرگ ۵۳ درصد از نیازهای روزانه ویتامین C را دارد. ویتامین C یک آنتی اکسیدان قوی در آب طبیعی است که به بدن کمک میکند تا در برابر عوامل عفونی مقاومت کند و باعث کاهش رادیکالهای آزاد در بدن شود.
نارنگی برای صاف کردن مو و پوست عالی است:
جذب ویتامین C نه تنها به مبارزه با عفونت کمک میکند، بلکه میتواند باعث ایجاد و حفظ کلاژن، یک پروتئین ضروری که در مو و پوست یافت میشود. همچنین، ویتامین A موجود در آن برای حفظ رطوبت مو از طریق افزایش تولید چربی، شناخته شده است. نارنگی ممکن است به بهبود دستگاه گوارش معده شما کمک کند، زیرا منبع عالی فیبر هستند.
نمایی دیگر از خواص فواید نارنگی میوه خوشمزه پاییزی
نوشیدن آب نارنگی تازه یا افزودن میوه خشک شده آن به غذا فشار خون را کاهش داده و آن را کنترل میکند.
افرادی که نیاز به دریافت پتاسیم بیشتری دارند میتوانند از طریق میوه نارنگی، پودر نارنگی یا آب این میوه زمستانی میزان پتاسیم مورد نیاز خود را جبران کنند.
پوست خشک شده نارنگی یکی از مفیدترین بخشهای این میوه در درمان و تسکین سرفههای زمستانی است.
میوه نارنگی برای کاهش تب و رفع تراکم خون در کبد مفید است.
اگر از بی خوابی رنج میبرید و شبها نمیتوانید خواب آرام و راحتی داشته باشید، متخصصان تغذیه توصیه میکنند ۱-۲ ساعت قبل از خواب چند دانه نارنگی میل کنید.
این میوه ادرار آور خوبی است و از این رو میتواند سموم بدن را دفع کند به شرطی که در مصرف آن زیاده روی نشود.
خوردن نارنگی به بیمارانی که مدام دچار سرگیجه میشوند توصیه میشود.
نارنگی حاوی مقدار زیادی منیزیم است و از این طریق در فعالیت عضلانی، دستگاه گوارش و سیستم عصبی مؤثر است و به دلیل داشتن میزان فسفر و کلسیم بالا، یکی از میوههایی است که در تشکیل استخوان و اسکلت بدن مؤثر است.
این میوه خون را تصفیه و زیاد میکند.
افرادی که دچار مسمومیت با الکل میشوند، میتوانند این مسمومیت را با نوشیدن آب نارنگی یا خوردن نارنگی تازه برطرف کنند. خاصیت سم زدایی نارنگی به بیمار کمک میکند تا خیلی سریع بر مسمومیت و ضعف خود غلبه کند.
افرادی که به نفخ شکم مبتلا هستند با مصرف میوه نارنگی به تنهایی میتوانند به درمان نفخ شکم خود کمک کنند.
نارنگی علاوه بر خاصیت اشتها آوری از جمله میوههایی است که برای قلب و معده مقوی بوده و به عنوان یک اشتهاآور طبیعی برای بیماران کم اشتها و افرادی که تمایل به افزایش وزن دارند، تجویز میشود.