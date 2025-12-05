امام‌جمعه میاندوآب گفت: روند برنامه‌های اقتصادی به سمت گسترش توانمندی اقتصادی، رفع فقر و محرومیت طبقه محروم باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام حمید حسن‌زاده در خطبه‌های نمازجمعه این هفته میاندوآب با اشاره به فرارسیدن ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن و مادر، اظهار کرد: حضرت زهرا (س) کامل‌ترین و والاترین الگو برای بانوان ایران اسلامی است.

امام جمعه میاندوآب در ادامه از تکاثر و کوثر به‌عنوان دو نظام ارزشی متفاوت نام برد و افزود: این دو اگر چه از یک ریشه هستند، اما سرنوشت انسان را به دو مسیر کاملا متفاوت شقاوت و سعادت می‌برند.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم و ویژگی‌های کوثر و انسان تکاثرطلب و کوثرخواه، گفت: کوثر، برکت بی‌پایان بوده و هم نجات دنیا را به‌همراه دارد و هم نجات آخرت را.

حسن‌زاده از قارون به‌عنوان بارزترین مصداق تاریخی زندگی تکاثر در قرآن نام برد و تصریح کرد: در مقابل در آیه ۳۷ سوره نور از انسان‌های ترازی یاد می‌شود که تجارت و خرید و فروش آنان را از یاد خدا غافل نمی‌کند و اینها اهل کوثر هستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه انسان در عصر تکاثری معاصر به مصرف‌گرایی روی می‌آورد، اظهار کرد: این بحران همواره در جوامع بشری بوده و اساسا یکی از مبارزات محوری انبیا و ائمه اطهار (ع) با این پدیده سیاه بوده است.

امام جمعه میاندوآب گفت: متأسفانه امروز در عصر جاهلیت ثانی، رذیله تکاثر به اوج خود رسیده و فضای مجازی و واقعی جوامع بشری به میدان مسابقه نمایش ثروت، ظواهر پوک و موفقیت‌های سطحی تبدیل شده است.

حسن‌زاده تصریح کرد: خنثی‌کننده آفت تکاثر، زیست کوثری مبتنی بر کسب حلال، قناعت، زهد، انفاق واجب و مستحب، اقتصاد سالم و مستقل و مقتدر است که جامعه را از معنویت لبریز و انسان را از حسرت و کمبود رها می‌کند.

وی گفت: برکت کوثری، یعنی خیر و عطای فراوان هم در بعد مادی و هم معنوی.

امام جمعه میاندوآب با تأکید بر اینکه کارگزاران نظام اسلامی مؤظف هستند علل تکاثر را ریشه‌یابی کنند، افزود: کارگزاران و مسئولان نباید اجازه دهند تا کسی با تجاوز به حقوق مردم به قله ثروت برسد و دیگری در تنگدستی بماند.

وی با تأکید بر اینکه روند برنامه‌های اقتصادی به سمت گسترش توانمندی اقتصادی، رفع فقر و محرومیت طبقه محروم باشد، گفت: کارگزاران نظام اسلامی باید در در رابطه با مسائل اقتصادی، طوری رفتار کنند که محرومیت از جامعه رفع شده و فقر اقتصادی را از بین ببرند.