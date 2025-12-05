پخش زنده
تمام مدارس ابتدایی و متوسطه استان البرز به جز طالقان و بخش آسارا روز شنبه ۱۵ آذر تعطیل است و فعالیت آموزشی به صورت مجازی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز و رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا در گفتگو با خبرگزاری صداوسیمای البرز با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اعلام کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی از ادارهکل هواشناسی و ادارهکل حفاظت محیطزیست استان، برابر نظر کارشناسی ادارهکل هواشناسی استان البرز و محیط زیست و پیشبینیهای صورت گرفته انتظار میرود میزان آلودگی در روزهای آینده افزایش یابد. بدین ترتیب محدودیتهای تردد و غیرحضوری شدن مدارس مصوب شد.
علی صفری در گفتگو با خبرگزاری صداوسیمای البرز با تاکید بر اینکه این مصوبات بر اساس نظرات کارشناسی دستگاههای اجرایی متولی اعم از هواشناسی، محیط زیست تصمیم گیری خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی، انتظار میرود بخشی از آلایندهها در استان روبه افزایش باشد. همچنین احتمال ورود آلایندهها از منابع خارج از استان همچنان وجود دارد.
صفری تأکید کرد: با وجود این شرایط مدارس تا مقاطع دوم متوسطه برای روز شنبه پانزدهم آذر غیرحضوری خواهند شد. در این میان مراکز آموزش عالی و دستگاههای اجرایی و نهادهای خدماتی تعطیل نخواهند بود.
وی از اعمال طرح زوج و فرد از درب منزل خبر داد و افزود: با این حال از شهروندان میخواهیم توصیههای بهداشتی مرتبط با آلودگی هوا را رعایت کنند.
رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا درباره جزئیات مصوبات جلسه امروز به خبرگزاری صداوسیما البرز گفت: جلوگیری از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی که پلیس راهنمایی و رانندگی استان موظف است از تردد تمام خودروهای شخصی، عمومی و دولتی فاقد معاینه فنی معتبر جلوگیری کند و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
او افزود: همچنین توقف فعالیتهای عمرانی آلاینده در دستور کار قرار دارد از این رو از تمام فعالیتهایی که موجب تشدید آلودگی هوا میشوند، از جمله ساختوسازهای شهری و پروژههای عمرانی شهرداریها، تا بهبود شرایط جلوگیری خواهد شد.
صفری از استقرار پایگاههای سیار درمانی خبر داد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلالاحمر استان مکلف شد پایگاههای سیار اورژانس و هلالاحمر را در نقاط آلوده و پرتردد با هدف کاهش زمان دسترسی شهروندان به خدمات درمانی مستقر کند.
این مقام مسئول استفاده از ماسک استاندارد برای کارکنان میدانی را ضروری خواند و ادامه داد: نیروهای پلیس راهور، کارکنان شهرداری و سایر کارکنانی که فعالیت میدانی دارند، موظف به استفاده از ماسک استاندارد خواهند بود.
او ضمن تأکید بر اینکه مرخصی ویژه برای مبتلایان به بیماریهای قلبی و تنفسی از سوی مدیران ارشد آن واحد انجام خواهد شد، گفت: با درخواست مرخصی کارکنان دارای مشکلات قلبی و تنفسی، با تشخیص و تأیید واحد مربوطه موافقت خواهد شد.
صفری از تقویت و تطبیق فعالیت ناوگان حملونقل عمومی خبر داد و اضافه کرد: ناوگان حملونقل عمومی شامل اتوبوسرانی، تاکسیرانی، مترو، قطار شهری و دیگر خطوط تحت پوشش شهرداریها موظفاند با حداکثر توان عملیاتی و استفاده از ناوگان سالم، ساعات فعالیت خود را با ساعات اداری و آموزشی تطبیق دهند.
او تصریح کرد: ممنوعیت فعالیتهای ورزشی در فضای باز از دیگر مصوبات این کارگروه است که انتظار میرود ادارهکل ورزش و جوانان استان اطلاعرسانی لازم را جهت توقف فعالیتهای ورزشی انفرادی، گروهی و باشگاهی در فضای باز انجام دهد.
صفری در پایان گفت: همه دستگاهها باید با جدیت وظایف تعیینشده را اجرا کنند تا از افزایش دوباره آلودگی جلوگیری شود و سلامت شهروندان به بهترین شکل ممکن حفظ گردد.
این جلسه با حضور نمایندگان استانداری البرز، ادارهکل هواشناسی، ادارهکل حفاظت محیطزیست، دانشگاه علوم پزشکی، آموزشوپرورش، پلیس راهور ، صنعت و معدن و تجارت و سایر دستگاههای مرتبط برگزار شد.