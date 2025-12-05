بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در خطبههای نماز جمعه بوشهر با شاره به ویژگیهای منافقان بیان کرد: آنها اهل توطئه چینی، تخریب و برنامه ریزی پنهان هستند و دائما میاندیشند که از چه طریقی به جامعه اسلامی و نظام ولایت محور را دچار آسیب کنند.
آیتالله صفایی بوشهری افزود: منافقان خود توان تحریم ندارند، اما کفار و قدرتهای استکباری را تحریک میکنند تا جامعه اسلامی را تحریم اقتصادی و معیشتی کنند؛ هدف آنها فشار اقتصادی، ایجاد ریزش اجتماعی و ضربه به انسجام امت اسلامی است.
وی با بیان اینکه توطئهچینی طراحی تحریم و تلاش برای تخریب جامعه اسلامی سه ویژگی محوری منافقین است، افزود: منافقین با هدف تخریب جامعه اسلامی دست به برنامهریزی ویژهای با مشارکت استکبار جهانی و کشورهای معاند اسلام میزنند که باید مسلمانان در این عرصه هوشیار عمل کنند تا در اهداف منافقین قرار نگیرند.
خطیب نماز جمعه بوشهر در ادامه ضمن گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، با بیان اینکه این ایام فرصتی ارزشمند برای معرفتافزایی نسبت به مقام والا حضرت زهرا (س) است، بیان کرد: شخصیتهای فرهنگی و نهادهای مسئول باید این هفته را به اجرای برنامههای مؤثر فرهنگی درباره سیره و جایگاه آن حضرت اختصاص دهند.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه شناخت مقام حضرت زهرا (س)، الگوگیری از سیره فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی ایشان و نهادینهسازی سبک زندگی فاطمی از ضروریات فرهنگی جامعه اسلامی است، افزود: حضرت زهرا (س) الگویی الهی برای تمام زنان تاریخ بشریت است و باید هدایتهای آن حضرت در متن زندگی جامعه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ غرب، زن را به کالایی برای بهرهکشی اقتصادی و جنسی تبدیل کرده است، تأکید کرد: نگاه اسلام کاملاً متفاوت و مبتنی بر کرامت، امنیت، عدالت رفتاری و رشد همهجانبه بانوان است. در نظام اسلامی، زنان توانستهاند در سطوح مدیریتی، دانشگاهی، علمی و حتی وزارت حضور فعال پیدا کنند.
خطیب نماز جمعه بوشهر همچنین به مناسبت روز دانشجو سخن گفت و با بیان اینکه دانشگاه و دانشجو ظرفیت بیبدیل برای پیشرفت کشور و ایجاد تمدن نوین اسلامی هستند، اظهار کرد: علم، قدرت و استقلال میآفریند و توجه به تقویت دانشگاهها، هیئتهای علمی، امکانات و اعتبارات آموزشی از وظایف راهبردی مسئولان است.
وی در ادامه به مشکلات اقتصادی پرداخت و با بیان اینکه گرانیهای افسارگسیخته و جهش ناگهانی قیمت کالاها بدون هیچ توجیه اقتصادی، موجب نارضایتی مردم شده است، گفت: بسیاری از کالاها بدون تغییر در هزینه تولید یا خرید، ناگهان دو برابر میشوند و این وضعیت قابل قبول نیست.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر تأکید بر اینکه نهادهای نظارتی و دستگاههای مسئول باید فورا وارد عمل شوند، افزود: کاهش قدرت خرید مردم بهشدت نگرانکننده و لازم است با برنامهریزی، مدیریت و نظارت دقیق، از بروز نارضایتی عمومی جلوگیری شود.
آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه مردم همواره پای انقلاب ایستادهاند و از ارزشها و رهبری دفاع کردهاند، گفت: انتظار طبیعی مردم این است که در حوزه اقتصاد و معیشت، اقدامات قاطع و مؤثر صورت گیرد و قیمت کالاها بدون هیچ دلیل منطقی افزایش پیدا نکند.