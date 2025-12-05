گرانی ناگهانی کالا‌ها در بازار پذیرفتنی نیست

امام جمعه بوشهر با اشاره به گرانی ناگهانی کالا‌ها در بازار، گفت: این جهش قیمت کالا‌ها منطقی نیست و باعث نارضایتی مردم شده است و دستگاه‌های مسئول باید با برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت دقیق، از بروز این نارضایتی جلوگیری کنند.