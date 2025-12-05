به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هفته سوم دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد گروه B، دو تیم استقلال جویبار و جوانان ستارگان ساری به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت نماینده جویبار با نتیجه ۱۰ بر صفر از سد نماینده ساری گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

استقلال جویبار ۱۰ _ جوانان ستارگان ساری (اسامی کشتی گیران استقلال در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: علی یحیی پور ۱۰ - ۰ مسعود اصغرپور

۶۱ کیلوگرم: عرشیا حدادی ۱۳ - ۲ مصطفی سیر

۶۵ کیلوگرم: پیمان نعمتی ۱۳ - ۲ اشکان حبیبی

۷۰ کیلوگرم: محمدرضا باقری ۴ - ۰ اسماعیل صمدی

۷۴ کیلوگرم: علی اکبر فضلی ۱۱ - ۹ منصور ترجانی

۷۹ کیلوگرم: عبدالله شیخ اعظمی ۱۲ - ۰ مجتبی پالوج

۸۶ کیلوگرم: سبحان رحمانی ۹ - ۰ رضا محمدی

۹۲ کیلوگرم: محمد جواد ابراهیمی ۱۱ - ۰ علی مقیمی

وزن ۹۷ کیلوگرم: علیرضا رکابی ۴ - ۱ حسین اصغری

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا صحرایی ۶ - ۰ علیرضا قربانی