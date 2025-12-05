پخش زنده
هفته سوم و پایانی دور برگشت بیست و پنجمین دوره مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد جام یادگار امام (ره) امروز در جویبار برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هفته سوم دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد گروه B، دو تیم استقلال جویبار و جوانان ستارگان ساری به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت نماینده جویبار با نتیجه ۱۰ بر صفر از سد نماینده ساری گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد.
استقلال جویبار ۱۰ _ جوانان ستارگان ساری (اسامی کشتی گیران استقلال در ابتدا آمده است):
۵۷ کیلوگرم: علی یحیی پور ۱۰ - ۰ مسعود اصغرپور
۶۱ کیلوگرم: عرشیا حدادی ۱۳ - ۲ مصطفی سیر
۶۵ کیلوگرم: پیمان نعمتی ۱۳ - ۲ اشکان حبیبی
۷۰ کیلوگرم: محمدرضا باقری ۴ - ۰ اسماعیل صمدی
۷۴ کیلوگرم: علی اکبر فضلی ۱۱ - ۹ منصور ترجانی
۷۹ کیلوگرم: عبدالله شیخ اعظمی ۱۲ - ۰ مجتبی پالوج
۸۶ کیلوگرم: سبحان رحمانی ۹ - ۰ رضا محمدی
۹۲ کیلوگرم: محمد جواد ابراهیمی ۱۱ - ۰ علی مقیمی
وزن ۹۷ کیلوگرم: علیرضا رکابی ۴ - ۱ حسین اصغری
۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا صحرایی ۶ - ۰ علیرضا قربانی