جشنواره فوتبال باشگاه‌های شیراز، خرمبید و بوانات در شمال فارس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،جشنواره فوتبال نونهالان باشگاه‌های شیراز، خرمبید در زمین چمن مجموعه ورزشی شهید باهنر شهرستان بوانات برگزار شد.

این جشنواره به یاد ورزشکار پیشکسوت فوتبال مرحوم سیدعظیم احراری در رده سنی نونهالان زیر ۱۴ سال برگزار شد.

در این جشنواره تیم‌های کیان سپهر بوانات، ماهان صفاشهر و پارس بهارستان شیراز به صورت دوره‌ای با هم به رقابت پرداختند.

شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.