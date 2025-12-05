پخش زنده
هواشناسی مازندران: از دوشنبه تا چهارشنبه شاهد بارشهای پراکنده باران و برف در ارتفاعات نیمه غربی استان و رگبار در نوار ساحلی خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی با بیان اینکه خروجی نقشهها نشاندهنده آرامش نسبی جوی تا روز یکشنبه است، گفت: فقط در برخی مناطق ساحلی و جلگهای مه صبحگاهی پیشبینی میشود.
تاکامی درباره روند بارشها از ابتدای هفته آینده اعلام کرد: روز دوشنبه در ارتفاعات نیمه غربی استان رگبار باران و برف و روز سهشنبه در نوار ساحلی رگبار پراکنده باران انتظار میرود.
وی در ادامه افزود: روز چهارشنبه نیز در نوار ساحلی رگبار پراکنده و در ارتفاعات نیمه غربی رگبار باران و برف پیشبینی میشود.
تاکامی با هشدار نسبت به وضعیت دریا تأکید کرد: دریا امشب و فردا مواج است و برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.
وی از دریانوردان و صیادان خواست در این بازه زمانی از دریا دوری کنند.