به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، استاندار گیلان در جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین در منطقه آزاد انزلی با تأکید بر ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد اسب کاسپین، این نژاد اصیل و کم‌نظیر را از مهم‌ترین داشته‌های ژنتیکی و تاریخی استان دانست و گفت: با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و حمایت دستگاه‌های متولی، اسب کاسپین می‌تواند به یک برند بین‌المللی برای گیلان و عامل تقویت گردشگری، اقتصاد و هویت فرهنگی استان تبدیل شود.

هادی حق‌شناس افزود: جشنواره‌ای که امروز شاهد آن هستیم، توسط بخش خصوصی و با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شده و این حرکت ارزشمند باید در استان گسترش یابد.

وی جشنواره‌های ورزشی و فرهنگی را ظرفیتی مناسب برای ایجاد نشاط اجتماعی دانست و افزود: این برنامه‌ها از یک‌سو فرصتی برای گذران اوقات فراغت مردم فراهم می‌کنند و از سوی دیگر به توسعه ورزش‌هایی مانند اسب‌سواری، تیراندازی و مهارت‌های مرتبط کمک می‌کنند.

استاندار با تأکید بر اینکه گیلان از نظر زیرساخت طبیعی، ظرفیت بالایی برای رشد ورزش‌های مرتبط با اسب دارد، تصریح کرد: در کنار این ظرفیت، لازم است دستگاه‌های مسئول از جمله اداره‌کل ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی، منابع ژنتیکی اسب و میراث فرهنگی همکاری لازم را برای توسعه این رشته ورزشی انجام دهند.

حق شناس گفت: سازمان منطقه آزاد نیز آمادگی خود را برای استمرار میزبانی این جشنواره در محدوده منطقه آزاد اعلام کرده است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی جامع‌تر و مشارکت بیشتر بخش خصوصی، این جشنواره‌ها به یکی از برند‌های فرهنگی–ورزشی گیلان و شمال کشور تبدیل شود.

جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین شامل نمایش و ارزیابی اسب‌ها بر اساس معیار‌های زیبایی و اصالت نژادی، مسابقات تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های فنی بود. شرکت‌کنندگان از استان‌های مختلف اسب‌های خود را برای داوری ارائه کردند و داوران برگزیدگان هر رده را معرفی نمودند.

در این مراسم همچنین پوستر فراخوان علمی جشنواره رونمایی شد و علاقه‌مندان می‌توانند آثار علمی خود را تا بیستم اسفند ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

اسب کاسپین به عنوان یکی از نژاد‌های اصیل و پایه در سطح بین‌المللی با پیشینه تاریخی بیش از یک قرن است.

این نژاد در جنگل‌های هیرکانی و حاشیه دریای خزر پرورش یافته و به دلیل زیبایی، توانمندی و اصالت خود، همواره مورد توجه علاقه‌مندان و فعالان حوزه سوارکاری بوده است.