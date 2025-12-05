آتش الیت دست بردار نیست
حریق جزئی در جنگل الیت با حضور به موقع نیروهای مردمی و امدادی مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، صبح امروز پس از مشاهده دود ناشی از آتش سوزی کندههای به جا مانده از آتش سوزی اخیر در منطقه جنگلی الیت مرزن آباد، نیروهای مردمی و امدادی فورا خود را به محل آتش رساندند و آتش سوزی را اطفا کردند.
آتشی که در آبان ماه امسال چهار بار به جان جنگلهای الیت افتاده بود با حضور میدانی و بیوقفه نیروها و بارش باران و برف اگرچه مهار شده است، اما وجود کندههای درختان قطور و نیم سوز سبب شده نیروها همچنان در این منطقه حضور داشته باشند تا در صورت شعله ور شدن دوباره آتش به سرعت بتوانند آن را مهار کنند.