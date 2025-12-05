

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، صبح امروز پس از مشاهده دود ناشی از آتش سوزی کنده‌های به جا مانده از آتش سوزی اخیر در منطقه جنگلی الیت مرزن آباد، نیرو‌های مردمی و امدادی فورا خود را به محل آتش رساندند و آتش سوزی را اطفا کردند.

آتشی که در آبان ماه امسال چهار بار به جان جنگل‌های الیت افتاده بود با حضور میدانی و بی‌وقفه نیرو‌ها و بارش باران و برف اگرچه مهار شده است، اما وجود کنده‌های درختان قطور و نیم سوز سبب شده نیرو‌ها همچنان در این منطقه حضور داشته باشند تا در صورت شعله ور شدن دوباره آتش به سرعت بتوانند آن را مهار کنند.



