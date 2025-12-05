جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد از اعزام ۳۸۰ دانشآموز این شهرستان به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ نورالدین نیازی پور جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد گفت: ۳۸۰ نفر از دانشآموزان پسر مقطع متوسطه دوم در قالب اردوی راهیان نوربه مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد افزود:ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، آشنایی دانشآموزان با رشادتها، ایثار ،از خودگذشتگی رزمندگان دفاع مقدس و جانفشانی شهدای والامقام از اهداف برگزاری این اردوهای دانشآموزی است.