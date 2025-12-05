

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ نورالدین نیازی پور جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد گفت: ۳۸۰ نفر از دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم در قالب اردوی راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.



جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد افزود:ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، آشنایی دانش‌آموزان با رشادت‌ها، ایثار ،از خودگذشتگی رزمندگان دفاع مقدس و جانفشانی شهدای والامقام از اهداف برگزاری این اردوهای دانش‌آموزی است.



