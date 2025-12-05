به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پنجم لیگ برتر بدمینتون در بخش بانوان و آقایان با برگزاری چند دیدار حساس پیگیری شد و تیم‌ها در شرایطی رقابت کردند که نتیجه بسیاری از دیدار‌ها در تعیین جایگاه آنان در جدول تأثیرگذار بود.

در بخش بانوان؛

تیم کاژه تهران موفق شد با نتیجه ۵ بر ۰ از سد تیم شهرداری محلات بگذرد.

همچنین تیم نفت تهرانسر با نمایش قدرتمند خود مقابل فخار مشهد به پیروزی ۴ بر ۱ دست یافت.

در بخش آقایان؛

تیم بسکی گنبد در دیداری نزدیک و تماشایی موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل کاژه تهران به برتری برسد.

تیم رعد پدافند هوایی کرمان نیز در مسابقه‌ای حساس برابر درخشان زنجان با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد.

در دیگر مسابقه این هفته، تیم پرتو نیرو روشا مشهد، تیم شهرداری محلات را با نتیجه ۴ بر ۱ شکست داد.