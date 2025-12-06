پخش زنده
بازرسیهای میدانی وعملیاتی تنظیم بازار اصفهان از امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در شورای تنظیم بازار استان با اشاره به رصد و پایش دقیق قیمتها در سطح ملی و استانی گفت:تمام تلاش ما بر حفظ آرامش بازار و جلوگیری از هرگونه اجحاف در تأمین کالاهای اساسی از جمله مسکن، برق و مواد خوراکی متمرکز است و از امروز، بازرسیهای عملیاتی و نظارتی در سطح استان آغاز میشود.
مهدی جمالی نژاد افزود: در این نشست همچنین اجرای سامانه هوشمندسازی میادین میوه و ترهبار و امکان واردات مستقیم کالا از مناطق آزاد تصویب شد.
وی گفت: علاوه بر این مجموعهای از برنامههای عملیاتی برای مدیریت نوسان قیمتها، حذف واسطه گریهای غیرضروری و افزایش دسترسی مردم به کالاهای اساسی تصویب و اعلام شد.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه کنترل قیمتها به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد، افزود: هدفگذاری ما این است که کمترین آسیب به معیشت مردم وارد شود و گزارشهای میدانی و تخصصی به صورت روزانه پایش میشود.
در بخش دیگری از این نشست، معاون اقتصادی استاندار اصفهان از نهایی شدن اجرای پایلوت سامانه هوشمندسازی میادین میوه و ترهبار خبر داد و بیان کرد: در جریان برگزاری ۱۱ جلسه فشرده با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط، تصمیمگیری نهایی انجام شد. این سامانه با محوریت بخش خصوصی و نظارت نهادهای مربوطه، تنها یک لایه واسطه مجاز را حفظ میکند و بازرسیهای نمونه آن تا شب یلدا همراه با نیروی انتظامی آغاز خواهد شد.
کوروش خسروی افزود: ۱۰ جلسه از این مجموعه از طریق کارگروههای تخصصی و یک جلسه نیز با مدیریت مستقیم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل شد.
همچنین مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از برنامهای جدید برای تنظیم بازار کالاهای اساسی خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و بدون دریافت حتی یک ریال ارز دولتی، امکان واردات مستقیم کالاهای باکیفیت با قیمت مناسب فراهم شده است که میتواند به تعدیل بازار و کاهش فشار بر مصرفکنندگان کمک کند.
امید شریفی با اشاره به چالشهای جاری در قیمتگذاری افزود: این اقدام زمینه رقابت سالم، تأمین پایدار و کنترل قیمتها را فراهم میکند.