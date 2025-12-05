مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم از ورود و ذخیره سازی بیش از ۱۱۰ هزار تُن گندم با کیفیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گفت: در هشت ماهه نخست امسال، بیش از ۱۱۰ هزار تُن گندم با کیفیت برای تامین آرد مورد نیاز به قم وارد و در سیلوی ملکی استان ذخیره سازی شد.

مرتضی شجاعیان افزود: با اتصال مجتمع ذخیره سازی شهید آصف نخعی (سیلوی ملکی استان) به شبکه ریلی راه آهن سراسری کشور، روند جذب کالای اساسی بخصوص گندم با رشد بسیار خوبی همراه شده‌است.

وی گفت: همچنین از ابتدای سال‌جاری تا پایان آبان‌ماه بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ تُن برنج، یک هزار و ۷۰۰ تُن شکر و ۸۱ تُن روغن به قم وارد و ذخیره سازی شد؛ در زمینه توزیع نیز بالغ بر سه هزار تُن برنج و شکر برای تنظیم بازار استان توزیع شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان با اشاره به این که وضعیت واردات کالا‌های اساسی به استان و توزیع آن مطلوب است تاکید کرد: کالا‌های اساسی به میزان مناسب در انبار‌ها ذخیره شده و مشکلی برای عرضه وجود ندارد.

شجاعیان ادامه داد: در راستای ایجاد ثبات در بازار و حمایت از معیشت خانوارها، تقویت ذخایر راهبردی و تداوم تأمین کالا‌های اساسی در دستور کار قرار دارد و در صورت نیاز، محموله‌های جدید نیز وارد استان خواهد شد.