به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تاکنون در قشم و بندرعباس نیز بارش یک دهم میلیمتری ثبت شده است.

حمزه نژاد افزود: امروز تداوم فعالیت سامانه بارشی در غالب نقاط استان بویژه در سواحل و جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز و ارتفاعات پیش بینی می‌شود.

وی گفت: فعالیت سامانه بارشی تا ساعاتی ازفردا یکشنبه ۱۶ آذر ماه در مناطق دریایی استان ادامه دارد.