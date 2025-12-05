به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از برگزاری مراسم قرعه‌کشی و مشخص شدن گروه‌های تیم‌های والیبال دانش‌آموزی ایران در رقابت‌های جهانی، برنامه رقابت‌های دور گروهی دختران و پسران کشورمان اعلام شد.

بنا به اعلام کمیته مسابقات، تیم والیبال دانش‌آموزی پسران ایران در نخستین بازی خود در گروه B شنبه ۱۵ آذر به مصاف نیجریه خواهد رفت و تیم دختران نیز در گروه D در صبح همین روز به وقت چین ابتدا به مصاف هند ۱ می‌رود، سپس در بعدازظهر برابر اوگاندا ۲ صف‌آرایی خواهد کرد.

برنامه کامل بازی‌های تیم‌های والیبال دانش‌آموزی پسران و دختران ایران به شرح زیر است:

شنبه ۱۵ آذر:

پسران: ایران – نیجریه (ساعت۱۳ به وقت ایران)

دختران: ایران – هند ۱ (ساعت۱۵ به وقت ایران)، ایران – اوگاندا ۲ (ساعت۱۹ به وقت ایران)

یکشنبه ۱۶ آذر:

پسران: ایران – چین ۲ (ساعت۲۱ به وقت ایران)

دختران: ایران – بلغارستان (ساعت۱۳ به وقت ایران)

دوشنبه ۱۷ آذر:

پسران: ایران – عربستان (ساعت۲۱ به وقت ایران)

دختران: ایران – شیلی (ساعت۱۳ به وقت ایران)

این رقابت‌ها تا جمعه ۲۱ آذر ادامه خواهد داشت.