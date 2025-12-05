پخش زنده
برنامه مسابقات والیبال دانشآموزان دختر و پسر کشورمان در دور گروهی رقابتهای جهانی مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از برگزاری مراسم قرعهکشی و مشخص شدن گروههای تیمهای والیبال دانشآموزی ایران در رقابتهای جهانی، برنامه رقابتهای دور گروهی دختران و پسران کشورمان اعلام شد.
بنا به اعلام کمیته مسابقات، تیم والیبال دانشآموزی پسران ایران در نخستین بازی خود در گروه B شنبه ۱۵ آذر به مصاف نیجریه خواهد رفت و تیم دختران نیز در گروه D در صبح همین روز به وقت چین ابتدا به مصاف هند ۱ میرود، سپس در بعدازظهر برابر اوگاندا ۲ صفآرایی خواهد کرد.
برنامه کامل بازیهای تیمهای والیبال دانشآموزی پسران و دختران ایران به شرح زیر است:
شنبه ۱۵ آذر:
پسران: ایران – نیجریه (ساعت۱۳ به وقت ایران)
دختران: ایران – هند ۱ (ساعت۱۵ به وقت ایران)، ایران – اوگاندا ۲ (ساعت۱۹ به وقت ایران)
یکشنبه ۱۶ آذر:
پسران: ایران – چین ۲ (ساعت۲۱ به وقت ایران)
دختران: ایران – بلغارستان (ساعت۱۳ به وقت ایران)
دوشنبه ۱۷ آذر:
پسران: ایران – عربستان (ساعت۲۱ به وقت ایران)
دختران: ایران – شیلی (ساعت۱۳ به وقت ایران)
این رقابتها تا جمعه ۲۱ آذر ادامه خواهد داشت.