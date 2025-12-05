دوحادثه واژگونی در محور اردستان – نائین و محور اتوبان شهید احمد کاظمی به شاهین شهر یک فوتی و سه مصدوم برجا گذاشت.

در محور اردستان – نائین و اتوبان شهید احمد کاظمی به شاهین شهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان، درپی گزارشی از حادثه واژگونی رانا در کیلومتر ۷۵ محور اردستان نایین دو نفر مصدوم شدند و یک سرنشین هم فوت شد که باحضورماموران اورژانس مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.

همچنین در حادثه واژگونی پژو ۲۰۶ در محور اتوبان شهید احمد کاظمی به شاهین شهریک نفر مصدوم شد که با امدادرسانی نیرو‌های هلال احمر به پایگاه چاله سیاه شاهین شهر منتقل شد.