به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عبدالحکیم آق ارکاکلی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا وسیما تاکید کرد: در برنامه امروز میز اقتصاد شبکه خبر، فرصت مناسبی برای بررسی مسایل منطقه آزاد اینچه برون ایجاد شد و در این هفته بهترین فرصت رسانه‌ای که بعد از انقلاب اسلامی فراهم شده است برای معرفی استان ایجاد شده است.

آق ارکاکلی افزود: در زمینه مسائل و مشکلات منطقه آزاد اینچه برون تلاش می‌کنیم به عنوان نماینده مردم مسائل را در یک بستر تعاملی با دستگاه‌های اجرایی و دولتی حل کنیم و در این مسیر، بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری از دولت حمایت می‌کنیم.

وی تاکید کرد: منطقه آزاد اینچه برون یکی از کلید‌های اصلی توسعه کشور است و توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای این منطقه به عنوان یک اولویت مهم مد نظر مدیران بومی و ملی قرار داد.