هانیه رستمیان برای چهارمین بار در مرحله نهایی جامهای جهانی تیراندازی شرکت می کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی جامهای جهانی تیراندازی ۲۰۲۵ از فردا (۱۵ آذر) در قطر آغاز می شود و تا ۱۷ آذر ادامه دارد.
با توجه به اینکه برترینهای رنکینگ جهانی در این رقابت ها حضور دارند، هانیه رستمیان نیز با توجه به قرار داشتن در جمع ۱۰ نفر برتر رنکینگ جهانی، رقابت خود در تپانچه ۲۵ متر را یکشنبه ۱۶ آذر برگزار میکند. این چهارمین حضور وی در فینال جامهای جهانی است.
مریم سلطانی، سرمربی تیم ملی تپانچه کشورمان نیز رستمیان را همراهی میکند. همچنین ندا نوذری به عنوان نماینده فنی و یاسر خلیل نژاد، غلامرضا شیخ اکبری و جلال ترکی نیز داوران ایرانی هستند که در این رقابتها به نمایندگی از کشورمان قضاوت میکنند.
در حاشیه این رقابتها دوره مربیگری A بین المللی با حضور مدرسین آکادمی فدراسیون جهانی تیراندازی در حال برگزاری است و علی افسری، محمد زائر رضایی، کیومرث خسروانی و مریم طالبی، مربیان کشورمان، در این دوره حضور دارند.