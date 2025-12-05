امام‌جمعه کرج با اشاره به روز جهانی حقوق بشر گفت: این عنوان امروز از حلاوت افتاده و مدعیان حقوق بشر به اسم دفاع از انسان، وارد کشور‌ها می‌شوند و نسل‌کشی می‌کنند و اگر مظلومان دفاع کنند، آنها را تروریست می‌نامند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام‌جمعه کرج با تبریک فرا رسیدن ۱۶ آذر ماه روز دانشجو گفت: دانشجویان موذ و بازوی علمی و قدرتمند انقلاب و ایران اسلامی هستند.

آیت اله سید محمد مهدی حسینی همدانی در خطبه‌های نماز جمعه کرج افزود: دانشجویان مؤذن جامعه هستند و نباید رسالت تاریخی خود را فراموش کنند؛ جنبش دانشجویی از ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲تاکنون هویت استکبارستیزی خود را حفظ کرده و امروز باید بیش از گذشته در میدان تبیین و عدالت‌خواهی ظاهر شود.

وی بیان کرد: جنبش دانشجویی امروز فقط یک تشکل دانشگاهی و دانشجویی نیست؛ بلکه در میدان مبارزه با مستکبران عالم به‌خصوص آمریکای پلید از همان ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ تاکنون هویت استکبارستیزی خودش را تا امروز حفظ کرده و، چون در این زمینه مهم‌ترین نقش را دارد، نباید اجازه دهد از طرف این جنبش پیام ضعفی به دشمن مخابره شود.

امام‌جمعه کرج با اشاره به روز جهانی حقوق بشر گفت: این عنوان امروز از حلاوت افتاده و مدعیان حقوق بشر به اسم دفاع از انسان، وارد کشور‌ها می‌شوند و نسل‌کشی می‌کنند و اگر مظلومان دفاع کنند، آنها را تروریست می‌نامند.

وی افزود: هرکس می‌خواهد حقوق بشر را ببیند کافی است به غزه، لبنان، سوریه، عراق و افغانستان نگاه کند. در همین روز بسیاری از مردم جهان شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند.

خطیب جمعه کرج با تبریک فرا رسیدن ۲۰ جمادی الثانی سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و زاد روز تولد خجسته امام خمینی (ره) گفت: سبک زندگی فاطمی مبتنی بر عقلانیتِ متصل به وحی است و انسان را در برابر فشار‌ها مصون می‌سازد.

وی بیان کرد: آن حضرت به ما می‌آموزد که مسیر هدایت را چنان انتخاب کنیم که با فشار اجتماعی منحرف نشویم و از کمی همراهان نترسیم؛ همان‌گونه که امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: کسی که از درون ساخته شده باشد، کورکورانه از جمع تبعیت نمی‌کند.

امام‌جمعه کرج با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره بانوان خاطرنشان کرد: اگر این بیانات را به‌عنوان راهکار ساخت درونی قدرت به‌کار بگیریم، بسیاری از مسائل حل خواهد شد و در موضوع حجاب نیز بخشی از مشکلات ناشی از ضعف قدرت درونی برخی دختران و زنان است که تحت تأثیر تمسخر، طرد و تحقیر دیگران قرار می‌گیرند.

آیت‌الله حسینی‌همدانی تأکید کرد: برای حل مسائله حجاب باید به تربیت فاطمی بازگشت و همه نهاد‌های فرهنگی باید وسط میدان باشند و امروز دختران محجبه‌ای که از درون قوی هستند، بدون ترس از تمسخر در جامعه حضور دارند و طرح‌هایی مثل طرح حضور نیز برای تقویت همین قدرت درونی طراحی شده است.

وی افزود: حضرت زینب (س) در حالی‌که در کوفه و شام تنها بود، ایستادگی کرد و جامعه را متحول ساخت و وقتی قدرت درونی درست ساخته شود، انسان می‌تواند در برابر جریان‌های فریبکاری، تهاجم رسانه‌ای و فشار جمعی بایستد؛ در غیر این صورت تسلیم خواهد شد.

آیت‌الله حسینی‌همدانی با اشاره به لغو چندساله مراسم جشنواره بانوان فاطمی پس از کرونا گفت: امیدواریم جمعه آینده بانوان بصیر و آگاه شهر کرج این تجمع را با شور و انسجام برگزار کنند؛ چراکه حضور اجتماعی در تقویت روحیه و قدرت درونی نقش مهمی دارد.

آیت‌الله حسینی‌همدانی در ادامه با اشاره به مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره «ایران قوی» گفت: حضرت آقا همواره بر ضرورت تقویت ساخت درونی قدرت تأکید کرده‌اند و در پیام تصویری اخیر نیز چهار نصیحت مهم را فرمان دادند که همه باید با دقت به آن توجه کنیم. یکی از مهم‌ترین راهکار‌های رسیدن به ساخت درونی قدرت، همین ارتباط با خداست که ایشان بر آن تصریح کردند.

وی افزود: این موضوع به‌ویژه درباره بانوان اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا زن رکن خانه، اساس اجتماع و ریشه امت است. قوام هر خانواده به وجود زن است و ملت‌ها از خانواده‌ها شکل می‌گیرند.

امام‌جمعه کرج با بیان اینکه خانواده‌داری در اسلام نوعی جهاد معرفی شده است، اظهار کرد: میدان جهاد عرصه مواجهه با مشکلات و تحمل سختی‌هاست و بخش عمده آن بر دوش زن است. در روایات نیز زنان ‘أکثر الخیر’ معرفی شده‌اند؛ زیرا جامعه و زندگی اجتماعی خیر است و ریشه این خیر، زن است؛ پس زن مظهر بالاترین خیر است.

وی بیان کرد: قدرت واقعی باید از درون بجوشد و محصول ایمان، معرفت و تربیت دینی است و کسی که تکیه‌گاه الهی ندارد، حتی با ثروت و منصب، در برابر مشکلات آسیب‌پذیر است و در مکتب حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، انسان‌ها به قدرت درونی و واقعی دست می‌یابند و در مواجهه با تکانه‌های زندگی، استوار و قدرتمند عمل می‌کنند.

امام جمعه کرج به سالروز شهادت شهید محراب آیت‌الله دستغیب اشاره کرد و گفت: این شهید بزرگوار از چهره‌های اثرگذار انقلاب اسلامی و اهل نماز باکیفیت بود که نورانیت، سادگی زندگی، مردمی بودن و بیش از ۵۰ جلد کتاب از ویژگی‌های اوست و ایشان نیز در ۲۰ آذر ۶۰ به دست منافقین در محراب جمعه به شهادت رسید.

آیت‌الله حسینی‌همدانی با تأکید بر اخلاق در امر به معروف گفت: یکی از وظایف مهم آمر و ناهی این است که راز کسی را برملا نکند؛ مگر فردی که پرده‌دری و تجاهر به فسق دارد یا مصالح اجتماعی را نابود می‌کندو منافق کسی است که نهی از منکر را بهانه‌ای برای ضربه زدن به آبروی مردم قرار می‌دهد.